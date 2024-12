Veja Logan Paul lançar uma fala de Conor McGregor anunciando seu retorno à WWE

Logan Paul não abordou diretamente os rumores de que está em negociações para uma exibição de boxe contra Conor McGregor, mas ele sabia o que estava fazendo ao citar uma das falas mais infames do superstar irlandês ao anunciar seu retorno à WWE na quarta-feira.

Durante um pontapé inicial especial, enquanto o WWE Raw se prepara para mudar para a Netflix em janeiro, Paul fez uma aparição para confirmar seu retorno ao ringue depois de ter provocado sua aposentadoria após sua última partida com LA Knight no evento WWE SummerSlam em agosto. Ao anunciar seu retorno, Paul sabia o que estava fazendo quando citou McGregor enquanto divulgava seus planos para a WWE a partir do Ano Novo.

“Se você tem algo que eu quero, eu aceito”, gritou Paul. “Não estou pedindo permissão. Eu vou tirar isso de você. Eu conheço alguns de vocês na multidão, alguns de vocês em casa estão dizendo ‘ah, Logan Paul é um valentão’. Eu vejo essa narrativa online. Posso ver isso em seus rostos agora. Vocês parecem covardes, são patéticos. ‘Logan Paul é um valentão.’ Sim, sou um valentão e a WWE é meu playground.

“Não estou aqui para participar. Estou aqui para assumir. Sua aprovação não significa nada para mim. Se você me ama, se você me odeia, eu não me importo porque você ainda está assistindo e continuará assistindo porque você é um espectador e eu sou uma estrela.”

Claro, McGregor gritou “não estamos aqui para participar, estamos aqui para assumir” ao abordar a ascensão dos lutadores irlandeses no UFC após uma vitória em sua cidade natal, Dublin, em 2014.

Não há chance de Paul não ter usado essa frase de propósito, especialmente com todo o interesse demonstrado em uma possível luta de boxe contra McGregor no próximo ano.

Além de sua carreira na WWE, Paul se interessou pelo boxe desde que organizou duas lutas contra o colega influenciador social KSI, que mais tarde se tornou um de seus amigos mais próximos quando lançaram o Prime Energy Drinks juntos.

Paul enfrentou a lenda invicta Floyd Mayweather em uma exibição de boxe em 2021, com a luta gerando mais de 1 milhão de compras em pay-per-view. Mais recentemente, Paul conquistou uma vitória por desqualificação sobre o amigo e companheiro de equipe de McGregor, Dillon Danis, em um evento em 2023.

Agora talvez Paul esteja começando a sugerir que uma exibição de boxe contra McGregor pode realmente se tornar uma realidade depois de citar o ex-campeão de duas divisões do UFC em sua última aparição na WWE.