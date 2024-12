Veja o que se sabe sobre a morte da médica alagoana na Tailândia

A tragédia no The Ember Hotel, em Bangkok, que vitimou a médica alagoana Carolina Pimentel Canales de Albuquerque, de 24 anos, segue sendo investigada na Tailândia. Autoridades brasileiras estão prestando apoio à família da médica e também a Fernando Lages da Resurreição, 26, que sobreviveu ao incêndio e está hospitalizado na cidade asiática. Ele tinha noivado com Carolina durante a viagem.

Veja abaixo o que se sabe sobre o incidente.

Itamaraty e Governo de Alagoas auxiliam famílias – A Secretaria de Estado Relações Federativas e Internacionais de Alagoas (Serfi) está acompanhando o caso e vai enviar o secretário executivo Raul Manso para a Tailândia assim que houver a conclusão do processo.

O feriado prolongado no país estrangeiro, devido ao Ano Novo, já que lá dia 31 também é feriado, dificulta o trâmite do traslado do corpo da médica para o Brasil e uma data para isso ainda não foi divulgada.

Ao TNH1, o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Bangkok, informou que presta assistência consular às vítimas e mantém contato direto com as autoridades locais.

Fernando Lages sofreu uma fratura no pé ao escapar do incêndio e está sob forte pressão e trauma psicológico, informaram representantes da Serfi. A mãe dele é aguardada na Tailândia entre esta terça e quarta-feira. “Enquanto isso, a equipe da embaixada brasileira na Tailândia está com o Fernando. O próprio chefe da missão diplomática, como também o nosso consul local lá, que é o vice-consul Marcelo”, disse Raul Manso.

Noivado – O casal estava junto há alguns anos e viajava ao continente asiático de férias. Seis dias antes do incêndio, eles noivaram na praia de Maya Bay, em Phi Phi Island, em post registrado por Carolina no Instagram.

Como o perfil da médica é aberto na rede social, após o trágico incidente, centenas de comentários foram registrados na última publicação de Carolina, são diversas mensagens de pesar.

Algumas dessas mensagens notaram a legenda do último post, em que ela citou: “minutos antes do acontecimento da viagem”. A frase, ilustrada por imagens dela em uma embarcação, contemplando a paisagem da praia paradisíaca, contextualizava o dia em que foi pedida em noivado. Informações indicam que o casal retornaria ao Brasil na segunda-feira.

O incêndio – O site tailandês Khaosod noticiou que três turistas coreanos, que eram ocupantes do quarto 511, onde começou o incêndio, estão sendo procurados pela polícia tailandesa. O governo alagoano aguarda o resultado das investigações.

Ainda de acordo com o portal, ao tentar fugir do fogo em meio à densa e escura fumaça, os noivos, que estavam hospedados também no quinto andar, se desencontraram. Fernando conseguiu pular de uma janela em determinado momento. Mas Carolina, segundo o jornal tailandês, teria entrado por engano justamente no quarto onde o fogo havia começado. O desespero no momento em que os bombeiros realizavam o resgate foi registrado nas redes sociais.

“Talentosa e filha incrível”: família se pronuncia – Em nota divulgada à imprensa, os familiares afirmaram:

“Carolina era uma filha, irmã e tia incrível. Médica promissora, dedicada à profissão e reconhecida por sua generosidade e talento. Durante a viagem, celebrava um momento especial ao lado de seu noivo, tendo oficializado o noivado poucos dias antes do ocorrido, marcando uma etapa de felicidade e planos para o futuro. A perda de Carolina deixa uma lacuna irreparável em nossas vidas, na de amigos e de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la”.