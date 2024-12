Vendas de armas disparam em Nova Jersey em meio a avistamentos de drones

O negócio é o seguinte… durante o mês passado, houve centenas de avistamentos de drones no céu de Jersey – alguns deles considerados tão grandes quanto um carro – e parece que ninguém sabe de onde eles vêm ou seu propósito.

O TMZ contatou várias lojas de armas em todo o estado… ouvimos dizer que algumas pessoas estão ficando amarradas porque estão nervosas com os drones.

A Arsenal Gun Shop é um local onde as vendas dispararam… e o proprietário nos diz que houve uma corrida aos AR-15 devido à preocupação com os drones – com os clientes dizendo especificamente que estão comprando por esse motivo.