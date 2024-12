Vídeo: Alex Pereira e Jamahal Hill enfrentam confronto acalorado no UFC Performance Institute

A desavença entre o campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira e o ex-adversário Jamahal Hill é muito real.

Após vários meses de comentários trocados por meio de entrevistas e redes sociais, os lutadores se encontraram no UFC Performance Institute na quinta-feira, com o técnico de Pereira eventualmente intervindo entre eles para garantir que um confronto verbal não se transformasse em uma altercação física.

A filmagem foi postada pela primeira vez pelo Full Send MMA mostrando Hill se aproximando de Pereira durante treino no UFC PI, em Las Vegas.

“Agora não no Twitter”, disse Hill a Pereira enquanto o brasileiro acenava para ele dar um soco antes que as coisas ficassem voláteis.

A guerra de palavras continuou com Pereira e Hill parecendo cada vez mais agitados à medida que o incidente aparentemente aumentava.

“Calce as luvas”, disse Pereira a Hill em português ao convidar seu ex-adversário para uma sessão de sparring naquele momento.

Isso acabou fazendo com que o técnico de longa data de Pereira, Plinio Cruz, se colocasse entre os lutadores, lembrando-lhes que eles são pagos para lutar.

“Está chegando”, disse Hill em resposta. “Vou conseguir esse dinheiro daquele menino que está dormindo.”

Vários lutadores observaram a altercação se desenrolar, com Pereira e Hill eventualmente se movendo em direções opostas antes que uma briga potencial pudesse surgir.

A rivalidade entre os dois começou no UFC 300, quando Pereira nocauteou Hill na primeira defesa do título dos meio-pesados. Hill marcou falta no nocaute após um golpe baixo que forçou o árbitro a se colocar entre os lutadores com Pereira acenando antes de desferir o soco que encerrou a luta.

As coisas só se intensificaram nos últimos dias com Pereira dizendo a Hill para “se acalmar” e passar no teste na sua frente quando enfrentar Jiri Prochazka no UFC 311 e então “Papai vai te dar uma segunda chance”.

Isso levou a uma resposta inflamada de Hill, que parecia muito mais irritado com Pereira.

“Vá embora”, escreveu Hill no Twitter. “Engraçado como você se apressou [Khalil] Roundtree e o idiota do Jiri como se você fosse o cara, mas esperou até que os árbitros atrapalhassem para me atacar !!!

“Você me verá novamente 100 por cento em breve e nós dois conhecemos o medo que estava em seu coração!!”

Dado este último incidente, Hill tem muito mais a ganhar em sua próxima luta contra Prochazka, enquanto a atenção de Pereira provavelmente mudará o foco para sua próxima defesa de título, que deve ocorrer contra Magomed Ankalaev em algum momento de 2025.