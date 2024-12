Vídeo com ‘abate’ do trenó de Papai Noel é compartilhado na Rússia; entenda

Um vídeo curto de Natal está se espalhando pelos canais pró-governo do Telegram da Rússia. Ele mostra o sistema de defesa aérea do país derrubando o trenó do Papai Noel com um míssil quando ele entrava no espaço aéreo de Moscou.

O clipe apareceu nas mídias sociais russas, incluindo Telegram e VK, poucas horas depois de a Rússia ter sido acusada de estar envolvida no acidente de um avião no Cazaquistão, que matou 38 pessoas. A Rússia ainda não fez nenhum comentário sobre o acidente de avião, que transportava vários cidadãos russos.

No vídeo, Papai Noel pode ser visto voando sobre Moscou, falando Inglês para os russos. Ele é então abatido por um míssil que explode em fogos de artifício de Natal. Father Frost, uma versão russa do Papai Noel vestida com um tradicional casaco de inverno azul, é então visto elogiando os esforços de militar russo, antes de desejar ao país um feliz Ano Novo. O personagem de um oficial de defesa aérea russo, interpretado pelo ator russo Dmitry Melnikov, diz no anúncio: “É isso, o alvo foi destruído. Nós não precisamos de nada estranho em nossos céus. Feliz Ano Novo.” Melnikov disse mais tarde que ele não foi capaz de nomear os autores do vídeo devido a um acordo NDA.

A Rússia tem sofrido com ataques aéreos de longo alcance, já que a Ucrânia intensificou sua retaliação este ano, com ataques com mísseis em solo russo e ataques de drones em áreas urbanas, todos se tornando parte da guerra.

Investigação

Uma investigação sobre o acidente com o E-190 está sendo realizada por vários países da região, incluindo Cazaquistão e Azerbaijão, juntamente com o Brasil, que usará a caixa preta do avião para identificar o que causou o acidente.