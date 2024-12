Vídeo do UFC 310: Chase Hooper derrota Clay Guida rapidamente com um armlock habilidoso no primeiro round

Chase Hooper precisou de menos de quatro minutos para despachar Clay Guida de forma dominante nas preliminares do UFC 310 no sábado.

Depois de garantir algumas quedas durante a luta, Hooper acabou pulando nas costas de Guida antes de fazer a transição para o armlock na tela. Apesar dos melhores esforços de Guida para lutar e se libertar, ele não conseguiu se soltar e, assim que Hooper arqueou as costas, o veterano de 42 anos não teve escolha a não ser bater ou arriscar uma lesão grave no braço.

A torneira aconteceu às 3:41 da rodada de abertura.

Após a vitória, Hooper prestou homenagem ao recente contratado do UFC, Mikey Musumeci, por mostrar-lhe como finalizar o armlock, que ele usou para finalizar Guida no sábado.

“Parece que tudo está se fechando”, disse Hooper sobre seu retorno à T-Mobile Arena em Las Vegas, onde iniciou sua carreira no UFC. “Aquele armlock foi minha versão massacrada do que [Mikey Musumeci] me mostrou. 10 lutas, estou aqui.”

Antes da finalização, Hooper também mostrou algumas melhorias sólidas em sua trocação, mas seu jogo de luta nunca deu a Guida a chance de respirar. Embora Guida tenha conseguido se levantar em algumas ocasiões, ele simplesmente não conseguiu manter Hooper longe dele por tempo suficiente para montar qualquer ataque real.

Assim que a luta chegou ao chão pela última vez, Hooper acertou a finalização perfeitamente e bateu em Guida para sua quarta vitória consecutiva no geral.

Agora com 15-3-1 no geral, Hooper realmente parece estar se recuperando enquanto ganha impulso na divisão dos leves, enquanto Guida sofre sua terceira derrota consecutiva ao cair para 1-4 em suas últimas cinco partidas.