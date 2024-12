Vídeo do UFC 310: Eryk Anders brutaliza Chris Weidman com ground and pound e finaliza no segundo round

Eryk Anders usou uma das melhores armas de Chris Weidman contra ele para obter uma vitória por paralisação no UFC 310 no sábado.

Depois de sofrer um knockdown no primeiro round, Anders voltou com força no segundo, depois de tentar uma guilhotina e começar a bater em Weidman com um ground and pound violento. À medida que o dano aumentava, Weidman ficou preso no modo de sobrevivência enquanto continuava recebendo uma série de socos.

Finalmente, depois de alguns tiros, a cabeça de Weidman ricocheteou na tela, o árbitro viu o suficiente para interromper a luta com o fim chegando aos 4:51 do segundo round.

“Eu te disse, estou em constante evolução, aprendendo, ainda colhendo, viajando, aprendendo coisas com outras pessoas”, disse Anders sobre sua estratégia para a vitória. “Eu realmente não digo não [to fighting anybody]. Estou querendo vir aqui e fazer lutas divertidas.”

Quando a luta começou, Anders realmente pegou Weidman com um chute na cabeça enquanto ele segurava uma perna, mas a situação mudou quando o ex-jogador de futebol da Universidade do Alabama foi pego com um gancho de contra-esquerda que o derrubou.

Weidman tentou finalizar, mas Anders conseguiu se segurar e nunca absorveu muitos danos enquanto estava preso de costas.

A situação mudou no segundo round, depois que Anders escapou da tentativa de finalização e decidiu ficar no chão enquanto começava a bater em Weidman com socos. Esse ataque implacável não deu a Weidman nenhuma chance de escapar, com o árbitro forçado a resgatá-lo de mais danos pouco antes do final do segundo round.

Anders disse muito honestamente que só lhe restam mais algumas lutas na carreira, então está aproveitando ao máximo e agora pode adicionar um ex-campeão ao seu currículo com a vitória no UFC 310. Quanto a Weidman, ele cai para 1- 2 desde que voltou de uma perna quebrada devastadora e resta saber o que o futuro reserva para ele.