VÍDEO: Gol de Garnacho com o qual conquistou o Prêmio Puskás 2024

Alejandro Garnacho ganhou o Prêmio Puskás no The Best 2024 por seu grande gol com o Manchester United. Ele é o segundo argentino a ganhar este prêmio.

Alejandro Garnacho marcou um dos melhores gols da temporada. Imagens Getty

O atacante foi o mais votado, numa categoria onde também foi Walter Bou portanto com Lanús.

A partir deste ano, o prêmio que homenageia o histórico atacante húngaro abrangerá apenas o futebol masculino, já que o feminino terá o Prêmio Marta, para o qual está indicado o lendário futebolista brasileiro.

Garnacho fez história ao recriar o lendário gol de Wayne Rooney em 26 de novembro de 2023. Contra o Everton e no Goodison Park, El Bichito recebeu cruzamento de Diogo Dalot, ele recuou e inventou uma tremenda pirueta para abrir o placar aos 3 minutos.

Esta é a segunda vez que um argentino consegue ganhar este prêmio, a primeira foi Erick Lamela em 2021 por seu gol de rabona com o Tottenham.

Isso é o único prêmio individual que Lionel Messi não conseguiu ganharmas subiu ao pódio três vezes.

A palavra de Garchacho após ganhar o Prêmio Puskás

Garnacho falou da Inglaterra após ser anunciado o vencedor: “É um gol que sempre lembrarei, é um momento de muito orgulho para mim e para a minha família”.

“Obrigado a todos que votaram em mim! Pratiquei diversas vezes nos treinos. Foi uma ótima definição”, disse sorrindo.

“Foi um grande gol, claro. Mas há muito mais por vir e muito mais pelo que ansiar. Obrigado por todo o apoio”, concluiu o avançado do Manchester United.