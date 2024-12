Zafar Mohsen falha no teste de drogas, vitória da Batalha dos Gigantes do PFL é anulada

A vitória de Zafar Mohsen na estreia no PFL está agora fora dos livros.

Damon Martin, do MMA Fighting, confirmou com o chefe do Departamento de Regulação Atlética da Tribo Mohegan, Mike Mazzulli, que Mohsen testou positivo para uma substância proibida em testes após sua vitória por decisão unânime sobre Husein Kadimagomaev no evento PFL Battle of the Giants em outubro passado.

Os resultados dos testes de Mohsen incluíram drostanolona, ​​um esteróide anabolizante proibido. Ele não contestou o resultado e recebeu suspensão de um ano e multa de US$ 2.000. Sua suspensão começou oficialmente em 19 de outubro.

A notícia foi divulgada pela primeira vez pelo MMA Junkie.

A Batalha dos Gigantes da PFL aconteceu em 19 de outubro no The Mayadeen em Riade, Arábia Saudita. Com exceção de Mohsen, todos os lutadores do card principal do evento testaram negativo para substâncias proibidas, incluindo os vencedores da luta pelo título Francis Ngannou, Cris Cyborg e Johnny Eblen. Os lutadores foram testados dentro e fora da competição.

Mohsen e Kadimagomaev foram a segunda luta do card principal. Com sua vitória na estreia na liga anulada, o recorde de Mohsen cai para 13-4.