3 novas lutas oficiais do card do UFC Fight Night encabeçadas por Brandon Royval x Manel Kape

A luta principal do peso mosca entre Brandon Royval e Manel Kape tem mais companhia.

O UFC anunciou oficialmente a atração principal de Royval vs. Kape – que o MMA Fighting confirmou anteriormente em dezembro – junto com a adição de outras três lutas para o UFC Vegas 103 em 1º de março no UFC APEX.

Entre as lutas anunciadas está outra luta crucial no peso mosca entre o recente desafiante ao título Steve Erceg e o candidato Asu Almabayev – uma luta que foi revelada pela primeira vez pela equipe de Almabayev.

Charles Johnson, que silenciosamente fez 4 a 0 em 2024, retorna para outra luta difícil ao enfrentar Ramazan Temirov em outra luta de 125 libras. Temirov finalizou seus últimos cinco adversários na primeira rodada.

O retorno de Esteban Ribovics ao octógono também está definido após sua vitória por decisão sobre a Luta do Ano sobre Daniel Zellhuber no UFC 306, enquanto enfrenta o veterano dos leves Nasrat Haqparast.

Confira abaixo a escalação atualizada do UFC Vegas 103.

Brandon Royval vs. Manel Cabo

Steve Erceg vs. Asu Almabayev

Esteban Ribovics vs. Nasrat Haqparast

Charles Johnson vs. Ramazan Temirov

Lucas Almeida vs. Danny Silva

Andrea Lee x JJ Aldrich

William Gomis x Hyder Amil

Luana Carolina vs. Montana De La Rosa

Julian Márquez x Cody Brundage

Danny Barlow x Sam Patterson