4 dicas para manter os rins saudáveis no verão

O verão exige cuidados redobrados com o corpo, especialmente com os rins. Isso porque esse órgão não se limita apenas a filtrar o sangue e eliminar toxinas; ele também ajuda a regular a temperatura corporal, mantendo o equilíbrio de líquidos, sais e a pressão arterial, tornando a hidratação essencial durante o período.

“Desidratações prolongadas ou recorrentes, bem como redução do fluxo sanguíneo para os rins, relacionados ao excesso de calor, podem causar piora aguda da função renal. Além disso, a desidratação leva à redução do fluxo de urina, o que pode facilitar a formação de cálculos nas vias urinárias e proliferação bacteriana, com maior risco, respectivamente, de litíase urinária e infecções urinárias”, afirma a nefrologista Paula Gabriela Sousa, do Hospital Evangélico de Sorocaba (HES).

Por isso, a seguir, a médica lista 4 cuidados simples para manter os rins saudáveis durante a estação. Confira!

1. Consuma bebidas que hidratam o corpo

Para prevenir os problemas citados anteriormente, a hidratação é essencial. Além de água, isotônicos, água de coco e sucos naturais são boas opções. “Se a pessoa não apresenta doenças específicas que exijam controle da ingestão de líquidos e certas restrições de fontes de ‘sais’, como o potássio, não há contraindicação a nenhuma bebida em específico, porém, é preciso ter em mente que o abuso de determinadas substâncias nunca é recomendado e, no verão, isso não é diferente”, alerta a nefrologista.

Como exemplo, ela cita as bebidas alcoólicas, que aumentam o risco de desidratação, por inibirem a secreção de um hormônio responsável pela retenção de líquido pelos rins. “Deve-se também recordar que bebidas industrializadas, com adição de açúcares e gaseificadas não são recomendadas em grande quantidade. A palavra-chave, como sempre, é equilíbrio”, destaca Paula Gabriela Sousa.

2. Priorize alimentos naturais

A alimentação também desempenha um papel importante. Para proteger a saúde renal e controlar doenças crônicas associadas, Paula Gabriela Sousa recomenda priorizar alimentos naturais e evitar processados e ultraprocessados, que contêm altos níveis de sódio.

“O consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco dietéticos para diversas doenças crônicas, entre elas, doenças renais e hipertensão arterial. Dessa forma, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a ingestão de sódio seja inferior a 2 gramas por dia. Prefiram descascar mais e desembalar menos”, orienta.

A prática de atividades físicas requer cuidados adicionais durante o verão para evitar lesões (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

3. Invista em exercícios adequados ao seu condicionamento físico

No verão, a prática de atividades físicas exige cuidados adicionais. “No contexto de calor intenso e exposições ambientais nesse período do ano, aumenta a chance de desidratação que, aliada a possíveis lesões musculares, podem levar à piora rápida da função renal por uma combinação de desidratação e de efeitos dessas substâncias liberadas pelos músculos lesados, que são potencialmente danosas aos rins”, explica a nefrologista.

Dessa forma, a dica é praticar atividades adequadas ao seu condicionamento, sob supervisão de profissionais habilitados, procurar horários com menor exposição aos raios ultravioletas e realizar intervalos para manter-se sempre hidratado.

4. Consulte o médico regularmente

Por fim, Paula Gabriela Sousa ressalta que muitas doenças renais são silenciosas e assintomáticas, porém, alguns sinais podem ser indicativos de doenças renais e devem ser observados. São eles: alteração da coloração da urina (tornando-se mais escura, acastanhada ou com sangue visível), ardência ao urinar, dores ou fraqueza musculares intensas, redução da quantidade de urina ao longo do dia, náuseas, vômitos, alteração da consciência (sonolência excessiva, confusão mental) e edema (inchaço nas pernas).

“Busque estar em dia com suas consultas médicas de rotina, para que receba orientações específicas para o seu caso no que se refere aos cuidados com dieta, hidratação e atividade física durante todo o ano, inclusive nos períodos de calor intenso”, finaliza.

Por Juliana Moreno