A extensão não veio: TikTok será banido nos EUA a partir do próximo domingo

UMembora parecesse que poderia haver um atraso de vários meses, não foi aprovado: TikTokserá proibido nos Estados Unidos a partir de domingo. A Suprema Corte decidiu na sexta-feira manter uma lei que irá efetivamente proibir o TikTok na América, a menos que a plataforma rompa os laços com sua controladora sediada na China, ByteDance.

A proibição entrará em vigor no domingo, apenas um dia antes de o presidente eleito Donald Trump assumir o cargo. A decisão reflete preocupações bipartidárias sobre os riscos de segurança nacional vinculados às práticas de coleta de dados do TikTok e a sua relação com um adversário estrangeiro, especificamente o governo chinês.

Adeus, Livvy! A despedida de Olivia Dunne ao TikTok

Na sua decisão, o tribunal reconheceu a importância do TikTok para milhões de americanos como plataforma de expressão, criatividade e comunidade. “Não há dúvida de que, para mais de 170 milhões de americanos, o TikTok oferece uma forma distinta e expansiva de expressão, meio de envolvimento e fonte de comunidade.”, afirmou a decisão. No entanto, o tribunal enfatizou que o Congresso determinou o desinvestimento da plataforma era necessário para abordar preocupações de segurança nacional bem fundamentadas.

A decisão foi unânime, com opiniões concordantes da juíza liberal Sonia Sotomayor e do juiz conservador Neil Gorsuch. O tribunal pretendeu limitar as implicações mais amplas da sua decisão, esclarecendo que não deve ser visto como uma crítica às práticas comuns de coleta de dados usado por empresas de mídia social.

“Enfatizamos a estreiteza inerente da nossa participação“, observou a decisão não assinada.”A coleta e análise de dados é uma prática comum nesta era digital. Mas a escala e a susceptibilidade do TikTok ao controlo de adversários estrangeiros, juntamente com a vasta quantidade de dados sensíveis que a plataforma recolhe, justificam um tratamento diferenciado para responder às preocupações de segurança nacional do Governo.“

Os usuários do TikTok enfrentam um futuro incerto

A administração Biden indicou que não aplicará a proibição imediatamente após o prazo, deixando a sua implementação para Trump. Interessantemente, Trump expressou oposição à proibição e afirmou que tentaria revertê-lo. Na manhã de sexta-feira, Trump revelou via Truth Social que ele discutiu o TikTok com o presidente chinês Xi Jinping.

TikTok, que possui mais de 170 milhões de usuários nos EUAdesafiou a lei com base na Primeira Emenda, argumentando que banir a plataforma infringiria os direitos de livre expressão dos seus utilizadores. No entanto, os tribunais inferiores encontraram mérito nas preocupações do governo sobre potencial uso indevido de dados ou manipulação de conteúdo pela China.

Mesmo que a proibição entre em vigor, o TikTok pode não desaparecer totalmente. A lei tem como alvo serviços de terceiros, como lojas de aplicativos e provedores de nuvem em vez de forçar o próprio TikTok a ficar offline. Os especialistas sugerem que, embora o TikTok pudesse inicialmente contornar essas restrições, a qualidade e a funcionalidade do aplicativo provavelmente diminuiriam com o tempo.