A figura mais relevante da política de Alagoas

A figura política mais influente de Alagoas no momento é, seguramente, o deputado estadual Marcelo Victor (MDB).

Reeeleito pela segunda vez presidente da Assembleia Legislativa, com o apoio de todos os 27 parlamentares da casa, e com excelente trânsito no Poder Judiciário, ele agora amplia seus poderes ao assumir por 15 dias o cargo de governador de Alagoas.

Passa a ocupar o espaço do titular, Paulo Dantas (MDB), que chegou ao Palácio República dos Palmares por indicação do próprio Marcelo Victor, em 2022, para concluir o mandato do ex-governador Renan Calheiros Filho (MDB).

Além de comandar o Legislativo e responder interinamente pelo Executivo, preserva as ligações com o Judiciário.

Pelo poder que exerce, Marcelo Victor tem tudo para ser figura decisiva no processo sucessório de 2026, principalmente quanto à disputa pelo governo do Estado.

Fazia tempo que Alagoas não tinha personagem tão relevante politicamente.