A proposta ousada de Roger Goodell que visa mudar a NFL como a conhecemos

NO comissário da FL, Roger Goodell, expressou que expandir a temporada regular para 18 jogos é um “passo lógico” para a liga. No entanto, ressaltou que tal mudança só ocorreria com a aprovação dos jogadores. Atualmente, o calendário da NFL inclui 17 jogos para cada uma das 32 equipesjunto com uma semana de despedida, que vai de setembro a janeiro. As 14 melhores equipes avançam para a pós-temporada.

As discussões sobre a extensão da temporada regular já estão em andamento há algum tempo. Falando à Bloomberg, Goodell destacou o potencial para esta expansãoditado, “Se continuarmos a focar na segurança, acho que 18 é um potencial.” Ele acrescentou que esse ajuste envolveria a redução dos jogos da pré-temporada para manter o atual quadro de 20 jogos.

“Na verdade, começamos com 14 jogos e seis pré-temporada“, explicou Goodell.”Passamos para 16 e quatro, e agora para 17 e três (de 2021). Portanto, 18 e dois é um passo lógico. Mas só faríamos isso com os jogadores (de acordo).“

Relacionado:

Goodell também abordou os esforços da NFL para expandir sua presença global. A liga planeja realizar um registrar oito jogos fora dos Estados Unidos durante a temporada de 2025n em cidades como Madrid e Londres. Olhando para o futuro, Goodell partilhou uma visão ambiciosa para o crescimento internacional: “Nossa esperança seria, em algum momento, chegar a 16 jogos (no exterior) nos próximos anos.” Isso se alinha com a estratégia mais ampla da NFL de levar o futebol americano a novos públicos em todo o mundo.

Expansão internacional e jogos recordes planejados para 2025

Quando questionado sobre a possibilidade de formar uma equipe fora dos EUA, Goodell reconheceu as complexidades envolvidas. Embora ele veja potencial de crescimento além das atuais 32 equipes, ele sugeriu que formar novas divisões no exterior pode ser uma opção mais viável do que apresentar equipes internacionais individuais.

“Você tem muitos problemas com um time que está – digamos, na Europa – e tem que viajar para jogar – jogos e times que voltam para a Europa para jogar“, observou ele.”Acho que as questões competitivas ainda precisam ser resolvidas.”

Os comentários do comissário refletem tanto o desejo de crescimento da liga como o seu compromisso com a segurança dos jogadores e o equilíbrio competitivo. Seja através de um cronograma ampliado ou de uma expansão internacional, Goodell deixou claro que a colaboração com os jogadores e o planejamento cuidadoso continuariam sendo fundamentais para quaisquer mudanças futuras.