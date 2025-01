¡A Próxima Rainha! JuJu Watkins dá o primeiro passo mortal em sua busca para consolidar seu legado sobre Caitlin Clark

JuJu Watkinsa guarda dinâmica para os Trojans USC, está rapidamente diminuindo a diferença para a ex-destaque da NCAA Caitlin Clark, determinada a construir seu próprio legado no basquete universitário feminino. Com a saída de Clark para a WNBA, Watkins aproveitou a oportunidade para dominar o cenário universitário.

A saída de estrelas como Angel Reese e Caitlin Clark deixou um vácuo de poder no basquete universitário feminino, com o cobiçado título de “rainha” em disputa.

¡Frango assado! JuJu Watkins dá o primeiro passo mortal em sua busca para consolidar seu legado

A batalha pela supremacia se intensificou entre Paige Bueckers da UConn e JuJu Watkin da USCs, ambos competindo para levar suas equipes ao destaque nacional. Seus confrontos iminentes prometem drama de alto risco, já que cada jogador traz para a quadra uma mistura única de habilidade e liderança.

RecentementeWatkins compartilhou um vídeo nas redes sociais apresentando seu treinamento com o renomado técnico de habilidades da NBA, Phil Handy. Na filmagem, Handy apresenta um movimento novo e letal projetado para aprimorar o arsenal ofensivo de Watkins, tornando-a potencialmente imparável contra as defesas colegiais.

Esta colaboração sublinha o compromisso de Watkins em elevar o seu jogo e a sua disponibilidade para incorporar técnicas avançadas normalmente reservadas a atletas profissionais.

A próxima rainha do basquete universitário feminino

Há uma batalha silenciosa, mas intensa, pelo domínio do basquete universitário feminino. JuJu Watkins está se aproximando cada vez mais do legado de Caitlin Clark, posicionando-se para assumir o primeiro lugar no jogo. Com cada desempenho impressionante, Watkins está mostrando que ela não é apenas mais uma jogadora talentosa – ela é uma força a ser reconhecida.

Enquanto Clark se prepara para deixar sua marca na WNBA, o cenário está montado para um novo candidato à coroa. Não se trata apenas de ganhar jogos – trata-se de quem pode assumir o controle e definir a próxima era do basquete feminino. JuJu está determinado a ser esse jogador.

À medida que a temporada avança, JuJu Watkins continua a impressionar com suas estatísticas notáveis. Atualmente, ela tem média de 24,9 pontos, 6,3 rebotes e 3,9 assistências por jogo, com percentual de arremessos de 44,4%. Sua dedicação em aprimorar suas habilidades, combinada com seu espírito competitivo, posiciona ela como uma força formidável no basquete universitário feminino.