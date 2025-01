Abalado, Garro dará novo depoimento após acidente com morte na Argentina

Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, disse que o meia Rodrigo Garro está abalado após se envolver em um acidente de trânsito que culminou na morte de um motociclista. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (4), em General Pico, na província de La Pampa, na Argentina.

“Estamos prestando todo apoio a ele daqui. Falamos com o advogado dele e aguardamos maiores informações sobre os próximos passos. [Garro] Está muito triste com a situação, mas, agora, está em casa junto com a família”, disse Armando Mendonça, à coluna do Perrone, no UOL.

Vinicius Cascone, diretor jurídico do Alvinegro, está em contato com o advogado de Garro. Informações iniciais dão conta de que o meia vai prestar novo depoimento amanhã (5).

Mendonça é o presidente em exercício do Corinthians. Ele ocupa o cargo enquanto Augusto Melo está em viagem.

Em nota, o Corinthians afirma que “acompanha as investigações e aguardará a conclusão delas para voltar a falar sobre o caso”.

O que aconteceu

Garro está passando as suas férias em General Pico e foi detido até que os peritos pudessem determinar o que aconteceu e o grau de culpa do jogador, como publicou o jornal argentino Olé.

O episódio foi relatado inicialmente como “homicídio culposo”, mas pode ser alterado no decorrer das investigações, também segundo o tabloide argentino.

O jogador, que completa 27 anos justamente neste sábado, realizou teste para detectar a presença de álcool no sangue, que teve resultado positivo. De acordo com o fiscal Francisco Cuenca — em entrevista ao En Boca de Todos HD, da Argentina — o nível de álcool detectado foi baixo, aproximadamente 0,5 grama.

A vítima de 30 anos morreu no local em decorrência do “forte impacto”, de acordo com o jornal de La Pampa. O corpo passará por autópsia nas próximas horas.

Veja nota oficial do Corinthians:

“Na madrugada deste sábado (04), o meio-campista Rodrigo Garro se envolveu em um acidente em La Pampa, na Argentina, que, infelizmente, resultou em uma vítima fatal.

Garro prestou os primeiros depoimentos, foi liberado e já está em sua casa. O executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o diretor de negócios jurídicos, Vinicius Cascone, fizeram contato com os advogados e familiares do atleta e manterão contato para mais informações.

O clube acompanha as investigações e aguardará a conclusão delas para voltar a falar sobre o caso.

O Corinthians presta solidariedade à vítima e aos seus familiares”.