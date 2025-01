Adam Carolla diz que os residentes de Malibu retornarão, mas as seguradoras talvez não

TMZ. com

Adam Carolla é uma das muitas pessoas apanhadas na incerteza dos incêndios florestais em Los Angeles, sem saber se a sua casa em Malibu ainda está de pé – mas ele diz que, infelizmente, isso faz parte do território quando se vive lá.

O comediante se juntou ao “TMZ Live” de Las Vegas na quinta-feira, onde está se apresentando, e não se conteve… dizendo que se as pessoas escolhem viver em áreas propensas a incêndios, como Malibu, essa é sua prerrogativa – e ele acredita que sim. volte e reconstrua.

No entanto, ele diz que conseguirá se as seguradoras não quiserem cobrir as pessoas que vivem em um “lugar que vai pegar fogo a cada 15 minutos”.