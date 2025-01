Alagoano 2025 terá sistema utilizado em Campeonato Alemão e Inglês

A Federação Alagoana de Futebol anunciou, nesta quarta-feira (15), que o Campeonato Alagoano 2025 seguirá com o método multiball, sistema de reposição de bola usado nas grandes ligas da Europa, como a Premier League (Inglaterra) e a Bundesliga (Alemanha).

O protocolo foi instalado pela primeira vez no estadual em 2024. Segundo a FAF, ele garante as partidas mais dinâmicas e emocionantes.

Entenda, abaixo, o sistema multiball:

O multiball consiste em posicionar bolas sobre suportes (como cones) em torno do gramado. Quando a redonda sai de jogo, o jogador a “retira” diretamente. O gandula apenas repõe as bolas nos suportes.

A FAF também elencou alguns benefícios do sistema, como mais tempo de bola rolando e a imparcialidade na figura do gandula.

Mais tempo de jogo : menos interrupções, garantindo maior intensidade nas partidas;

: menos interrupções, garantindo maior intensidade nas partidas; Imparcialidade : gandulas não entregam as bolas diretamente, evitando possíveis favorecimentos;

: gandulas não entregam as bolas diretamente, evitando possíveis favorecimentos; Ritmo mais rápido: o jogo flui de forma contínua, melhorando o espetáculo para atletas e torcedores.

Multiball no Alagoano 2024

O modelo foi aprovado e introduzido pela Federação Alagoana de Futebol no estadual de 2024. Segundo a FAF, a medida foi bem avaliada por jogadores, técnicos e torcedores.

— Com a manutenção do multiball, o Campeonato Alagoano 2025 segue inovador e alinhado às melhores práticas do futebol mundial, reafirmando sua posição de destaque no cenário nacional — disse a federação.

Campeonato Alagoano é na tela da TV Pajuçara

A TV Pajuçara/Record, em acordo com a Federação Alagoana de Futebol (FAF), transmite os jogos do Campeonato Alagoano em 2025. As partidas na TV aberta serão sempre aos sábados, às 16h (de Brasília).

Você também acompanha a cobertura completa do estadual no TNH1 e na Pajuçara FM. Clique aqui e confira todos os detalhes.