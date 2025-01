Alagoano é assassinado no MT após fazer gesto associado à facção criminosa

Um trabalhador alagoano foi assassinado na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, na última sexta-feira (10). A vítima foi identificada como Everson Santos da Silva, de 36 anos, e teria sido assassinado após fazer uma foto com um gesto associado à facção criminosa, segundo divulgado pela Polícia Civil nessa quinta-feira (16).

De acordo com informações da PC, Everson foi para o MT por conta de trabalho e era funcionário de uma empresa terceirizada de energia. Ele teria feito o símbolo em uma foto tirada dentro de uma casa noturna e o sinal pertencia aos membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) , com isso integrantes de uma facção rival acreditaram que ele seria um simpatizante do PCC.

O delegado Bruno França, responsável pelo caso, aponta que esse seria o quarto caso de uma pessoa morta por apologia ao crime na região. O alagoano foi sequestrado, torturado, teve as mãos amarradas e foi encontrado morto ao lado de uma árvore com perfurações de arma de fogo.

Ainda segundo as investigações, o homem teria ido, na noite de quinta-feira (09), para um estabelecimento frequentado por esses membros de facção e, no local, teria sido pego pelos suspeitos.

“[Esses crimes] ocorrem em locais que são dominados pelo crime organizado, como alguns bares e estabelecimentos, que quase sua totalidade de frequentadores são membros de facção. Então, é um local que a população tem que evitar frequentar”, explicou o delegado.

Até o momento, três suspeitos foram detidos pela participação no crime. Um deles seria menor de idade e foi internado em um centro de recuperação de menores. As investigações apontam que mais pessoas teriam envolvimento no caso e ainda devem ser identificadas.