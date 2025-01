Alagoas fecha 2024 com quase 18 mil casos de dengue; 20 pessoas morreram

O estado de Alagoas fechou o ano de 2024 com quase 18 mil casos registrados de dengue e 20 óbitos causados pela doença. O panorama quinzenal das arboviroses fornecido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) nesta quinta-feira (2) também trouxe dados referentes ao zika vírus, à chikungunya e à febre oropouche.

Ao todo foram 17.982 casos de dengue de 1º de janeiro a 30 de dezembro do ano passado. Em 2023, a pasta estadual havia contabilizado 4.287 casos, ou seja, um aumento de 319,4%. O número de mortes saltou de quatro para 20 se comparado o mesmo período.

Os óbitos em 2024 foram em Maceió (7), Atalaia (1), Viçosa (1), Porto de Pedras (1), Rio Largo (1), União dos Palmares (1), Murici (1), Craíbas (1), Teotônio Vilela (1), Arapiraca (1), Belo Monte (1), Boca da Mata (1), São José da Laje (1) e Pão de Açúcar (1).

Quanto à chikungunya, foram computados 404 casos e três óbitos, sendo um em Maceió, um em Pão de Açúcar e o terceiro em Atalaia. No anterior, o número foi maior: 879 casos, o que corresponde a redução de 54%. Não houve óbito por chikungunya em 2023.

Em relação ao zika vírus, foram registrados 69 casos – dois a menos do que em 2023 – e nenhum óbito. Já quanto à Febre do Oropouche, foram 116 casos, sem nenhum registro de óbito no Estado. Não houve dados da febre em 2023.