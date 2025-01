Alec Baldwin processa promotor especial de ‘Rust’ por processo malicioso

Alex Baldwin não está sendo julgado pelo tiroteio fatal de Halyna Hutchins mais, mas ele claramente ainda está chateado por ser processado pela tragédia do tiroteio “Rust”… porque agora ele está processando os promotores e investigadores envolvidos em seu caso.

O ator entrou com uma ação judicial no Novo México na quinta-feira… alegando que promotores e investigadores estavam envolvidos em processos maliciosos, abuso de processo, espoliação intencional de provas e violação de seus direitos civis.

O lado de Baldwin afirma que os procuradores ficaram obcecados em condenar Baldwin, independentemente do mérito do caso… e apontam para o chocante arquivamento do caso em Julho para provar que os procuradores agiram indevidamente.

Enquanto ele está entrando com esta ação civil por danos… seus advogados explicam que nenhum veredicto neste caso poderá desfazer o “trauma” causado pela ameaça de encarceramento do Estado.

Baldwin nomeado Procurador Especial Kari MorrisseyPromotor Distrital de Santa Fé Mary Carmack-Altwies e investigadores do gabinete do xerife do condado de Santa Fé como réus no processo.

Como você sabe… no set de “Rust” em 2021, Baldwin estava segurando uma arma que disparou e Matou Hutchins – o diretor de fotografia do filme.



Reproduzir conteúdo de vídeo





12/07/24 Tribunal de TV

Acusações foram feitas contra Baldwin no início deste ano… mas, eles foram demitidos com preconceito quando foi revelado que os procuradores e investigadores tinham apresentado algumas provas com um número de processo diferente – escondendo-as efectivamente da defesa.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

A decisão foi apelada várias vezes… embora em dezembro o Ministério Público tenha desistido da luta pelo recurso.