Alfredo Tena, sobre Cristóbal Ortega: O maior que já pisou na Coapa

O ex-jogador do América elogiou a carreira do recém-falecido e deixou seu legado para o clube

Alfredo Tena compareceu ao funeral de Cristóvão Ortega despedir-se de um dos melhores amigos que o futebol lhe deu e que considera “o maior jogador que já pisou na Coapa”.

Alfredo Tenaque é um dos maiores ídolos do Américafoi contundente ao ressaltar que seu ex-colega de quarto dos Águilas representa os valores que um jogador de futebol que veste a camisa azul creme deve ter.

Alfredo Tena chega ao velório de Cristóbal Ortega. ESPN

“Para mim, aqueles com quem tive que conviver, não estou falando daqueles agora com quem não pude conviver, mas aquele que conheci é o maior jogador que já pisou no Coapa”, disse. Realmente.

“Sim, claro que foi um grande jogador mas uma grande pessoa deixou muitos valores para todos nós que convivemos com ele. Ele é uma referência para a instituição, graças a ele a instituição é o que é e bem, existe. não resta mais nada senão encontrar a demissão”, expressou o ex-zagueiro.

Realmente Acrescentou que os valores que professava Ortega foram exemplo ao longo de sua carreira e lealdade para América Isso o fez se aposentar ao não ser considerado pelo clube após 19 anos e 711 jogos.

“Cristobal deixa um legado de valores, a verdade é que deixou as vitrines com muitos troféus, mas o mais importante foram os valores que ele deixou para todos nós que permearam as diferentes gerações que chegaram e que são valores. que ainda regem a instituição. Humildade, no bom sentido da palavra, não era submisso, era humilde, era sempre o primeiro a trabalhar.”

“Ele nunca teve reclamação nos 50 anos que o conheci. Nunca reclamou de nada e sempre foi o primeiro a mostrar o peito pela equipe. transmitir ao longo dos anos às gerações de jovens. América”.

Ortega era jogador de futebol América desde a temporada de 1974, onde estreou sob as ordens de José Antonio Rocaaté o final da temporada de 1992.

Durante sua passagem como jogador de futebol conquistou seis títulos da Liga, três Campeão dos Campeões, duas Copas Interamericanas e três Copas dos Campeões da Concacaf.