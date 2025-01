‘Alguém me diga que está mentindo’: profissionais reagem à chocante mudança na luta principal do UFC 311

Arman Tsarukyan está fora. Renato Moicano está dentro. Islam Makhachev ainda é a atração principal do UFC 311. E todo mundo tem algo a dizer sobre isso.

Durante a pesagem oficial do UFC 311 na sexta-feira, a promoção anunciou que uma lesão forçou Tsarukyan a desistir de sua luta contra o campeão dos leves Makhachev, que seria a atração principal do evento de sábado no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia. , que estava originalmente escalado para lutar contra Beneil Dariush no card principal.

Tanto Moicano quanto Dariush chegaram ao peso do campeonato com sucesso, tornando-os elegíveis para serem reservas na luta principal. Moicano, atualmente em uma sequência de quatro vitórias consecutivas, recebeu a convocação e agora tem a oportunidade de derrotar não apenas o peso leve número 1 do UFC, mas o lutador peso por peso número 1 do mundo.

Vários lutadores aceitaram publicamente a oportunidade, incluindo Dustin Poirier e Diego Lopes, enquanto outros simplesmente reagiram com espanto à mudança no primeiro pay-per-view do UFC de 2025.

Veja mais reações dos lutadores nas redes sociais abaixo.

“O que este título representa? Significa que você é o melhor do mundo e se você é o melhor do mundo, não importa quem estará na sua frente. O que eu digo? Não? NUNCA . Vamos fazer isso!” pic.twitter.com/Nyj05z1mGs – Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) 17 de janeiro de 2025

Khabib e Al iaquinta..agora Islam com moicano.. é louco como suas histórias se alinham – Belal Muhammad (@ bullyb170) 17 de janeiro de 2025

AVISO DE 1 DIA

ISLAM MAKHACHEV é um MOFO RUIM!

Essa é a aparência do lutador P4P nº 1.

Corrida de título lendário! – #OnAmission4Gold (@KelvinGastelum) 17 de janeiro de 2025

Uau….em um avião para Los Angeles e acabei de ver a notícia. Em que esporte estamos… #ufc311 -Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) 17 de janeiro de 2025

Caramba! Que agitação na última hora. Ainda bem que o UFC estava preparado e mudou e ainda temos uma boa luta. Mas essa luta com Arman é o que veremos a seguir. https://t.co/schJ6JRLBD -Alan Jouban (@AlanJouban) 17 de janeiro de 2025

Beneil precisa de uma luta de peso? -Terrance McKinney (@twrecks155) 17 de janeiro de 2025