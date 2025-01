Amanda Ribas brinca que não descarta voltar ao peso mosca porque ‘é difícil dizer não’ para Mick Maynard

Amanda Ribas venceu cinco das seis lutas do UFC em sua categoria de peso natural de 115 libras, um contraste com sua corrida de 2-3 como peso mosca, mas há uma razão pela qual ela não descarta voltar para 125 libras.

Ribas é a atração principal do UFC Vegas 101 de sábado à noite no UFC APEX em revanche contra Mackenzie Dern, uma de suas primeiras vítimas dentro do octógono, e espera inserir seu nome na conversa por uma chance pelo ouro após Tatiana Suarez desafiar Zhang Weili. Isso não significa, porém, que ela recusaria outra oportunidade no peso mosca.

“Eu gosto do peso mosca [division] porque lá nunca luto com adversários aleatórios, sempre tem alguém bom”, disse Ribas ao MMA Fighting. Apesar de perder três de seus últimos quatro na categoria até 125 libras, essas derrotas foram contra os talentos mais bem classificados Katlyn Cerminara, Maycee Barber e Rose Namajunas.

“Se o UFC continuar me oferecendo bons lutadores — e as 115 meninas já estão reservadas —, eu vou. Gosto de me manter ativo, sabe? ela continuou. “Mas quero focar nos 115 porque já estou perto do Amanda Ribas jokes she won’t rule out return to flyweight because ‘it’s hard to say no’ to Mick Maynard dependendo dessa luta. [But] é difícil dizer não [UFC matchmaker] Mike [Maynard]especialmente quando ele vem com o nº 2, o nº 3 [laughs]. Como posso dizer não?

Ribas estava 1 a 0 no UFC e Dern estava invicto no esporte quando se conheceram em 2019. Agora a varginha se sente “muito mais experiente” em muitos aspectos da vida, desde o treinamento até a maturidade como mulher, incluindo a habilidade lutar como canhoto quando as coisas começarem a piorar na jaula.

“Acho que já sou um grande nome na categoria, o fato de ter vencido o Virna [Jandiroba] e agora ela está em terceiro lugar”, disse Ribas. “Acho que essa vitória sobre o Mackenzie vai me colocar no topo e talvez precise de mais uma, talvez a vitória de Virna e Xiaonan [Yan]para buscar o cinturão.”

“Não sei, talvez Tatiana ganhe e se machuque e eu seja a próxima”, ela continuou. “Acho que o UFC vê quem continua ativo e está no hype. Eles querem um campeão que também eleve o nome do UFC e é por isso que tenho que continuar ativo.”