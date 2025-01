Ancelotti não fecha a porta às contratações; nome indescritível de Alexander-Arnold

Nos últimos dias o nome do jogador do Liverpool tem sido citado para reforçar o elenco do Real Madrid.

Com o mercado de inverno aberto à incorporação de algum reforço defensivo para o Real Madridseu treinador, o italiano Carlos Ancelotti, Ele não fechou a porta para a chegada de um novo jogador, mas não quis falar sobre as possibilidades do escolhido ficar ao lado do Liverpool Trent Alexander-Arnold, O contrato termina em 30 de junho.

“Falar neste contexto é mais complicado, veremos”, respondeu ele quando questionado diretamente pelo zagueiro. Liverpool, que o clube branco acompanha há meses e estuda a sua incorporação no mercado de inverno por um valor acessível ou no final do ano sem custos de transferência.

“Temos muitos jogos em janeiro, estamos focados nisso e em mais nada. Falar de mercado não é fácil para mim neste momento”, reconheceu. Ancelotti.

Ancelotti não fecha as portas às contratações e evita o nome de Alexander-Arnold. EPA

“Não quero falar, porque acho que não é o momento para o fazer aqui, vamos ver o que vai acontecer tendo em conta que estou encantado com o plantel que tenho e que temos tido dificuldades que temos enfrentado. capaz de resolver”, acrescentou.