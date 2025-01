Ancelotti respondeu a Simeone pelo seu último ataque ao Real Madrid

O técnico do Real MadridCarlo Ancelotti aludiu aos “espinhos que machucam” de derrotas antigas, como resposta às palavras de Diego Simeonetreinador de Atlético de Madrique garantiu sobre as polêmicas ações do duelo da equipe madrilena pela copa contra o Celta que houve “episódios” como “eles existem há cem anos”.

O treinador merengue prolongou o duelo dialético com o seu homólogo Colchonero, que mais uma vez deu a entender que a arbitragem costuma favorecer os brancos. Imagens Getty

O que Simeone disse sobre o último jogo do Real Madrid

Simeone, que confessou não ter visto o jogo dos oitavos-de-final entre Real Madrid e Celta de Vigo, em que A seleção galega pediu dois pênaltis não anunciadosdeixou uma mensagem em conferência de imprensa na sexta-feira que foi respondida horas depois por Ancelotti.

“Não assisti ao jogo de ontem (quarta-feira), sinceramente. Eles me contaram episódios ocorridos dentro do partido, mas já existem há cem anos, então não sei o que os surpreende.“, disse Simeone.

A resposta de Ancelotti a Simeone

“São coisas que às vezes se dizem para a galeria”, respondeu Ancelotti na Cidade Real Madrid ao ouvir as palavras do treinador argentino, com quem mantém uma boa relação e com quem troca sempre elogios nas suas declarações.

“Nesse sentido, penso que todo o mundo do futebol está consciente da presença do Real Madrid agora e do que ele representou em 125 anos de história. Acho que podem ser espinhos que doem”, disse ele.