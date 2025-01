Andrea Lee x JJ Aldrich marcado para evento do UFC em 1º de março

Luta do peso mosca feminino está em andamento na lista de março do UFC

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram ao MMA Fighting que o UFC tem como meta a luta entre Andrea Lee e JJ Aldrich no dia 1º de março, no UFC APEX, em Las Vegas.

Lee espera evitar a sexta derrota consecutiva ao fazer sua primeira aparição em 2025. “KGB” competiu duas vezes em 2024, perdendo duas decisões para Miranda Maverick e Montana De La Rosa. Antes disso, Lee perdeu decisões unânimes para Natalia Silva e Viviane Araujo, junto com uma divisão acirrada para Maycee Barber. A lutadora de 35 anos busca a primeira vitória desde que derrotou Cynthia Calvillo no UFC Vegas 42, em novembro de 2021.

Aldrich está pronta para fazer sua 16ª aparição no octógono e busca voltar à coluna das vitórias depois de uma sequência de duas vitórias consecutivas conquistada por Veronica Hardy no UFC St.

O evento de 1º de março do UFC será encabeçado pela luta peso mosca entre Brandon Royval e Manel Kape.