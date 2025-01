Angel Reese responde aos seus inimigos com um movimento elegante: a capa de uma lendária revista de moda

Anjo Reese está mostrando seu talento dentro e fora da quadra de basquete, provando que seu talento vai muito além do jogo. A estrela em ascensão está em Miami com Unrivaled, gse preparando para a temporada inaugural da liga, que começa em 17 de janeiro.

Apesar das rigorosas exigências de preparação para a competição, Reese conseguiu incorporar perfeitamente sua paixão pela moda em sua agenda lotada. Sua capacidade de equilibrar esses dois mundos está chamando a atenção, e não é de admirar A revista Vogue recentemente a apresentou como uma de suas estrelas de capaao lado do Olímpico Gaby Thomas.

Angel Reese adota o status de diva para proteger seu novo visual impecável

Na nova edição da Vogue, Reese não hesita em abordar as conversas em andamento sobre seu duplo amor pelo basquete e pela moda. Ela mantém firmemente sua escolha abraçar ambas as paixões sem remorso. “Sempre será os dois para mim”, afirma Reese, um sentimento que resume sua determinação em desafiar as expectativas tradicionais e traçar seu próprio caminho único. Sua confiança e recusa em se conformar fizeram dela um modelo para jovens atletas que desejam explorar seus interesses sem limitações.

A semana de Reese foi agitada, e ela também se inclinou para seu lado lúdico nas redes sociais. Após a revelação da capa da Vogue, ela foi ao X para compartilhe uma postagem inteligente de sete palavras que serviu como um golpe alegre contra os críticos ou qualquer pessoa que possa questionar suas escolhas de alfaiataria. O tweet foi um lembrete da inteligência afiada de Reese e do status crescente de um ícone cultural que não tem medo de se envolver com seu público de uma forma divertida e autêntica.

Um aceno inteligente para seus críticos

A interseção entre esportes e moda não é novidade, mas Reese está levando isso a outro nível, deixando claro que sua identidade não está confinada a apenas uma arena. Seja ela deslumbrante na quadra ou chamando a atenção com seu estilo, Reese incorpora a ideia de que os atletas podem ser multifacetados e assumidamente eles mesmos. Sua capacidade de fazer malabarismos com esses mundos com tanta graça é, sem dúvida, parte do que a torna tão cativante.

Com a temporada inaugural de Unrivaled no horizonte e sua crescente influência no mundo da moda, Angel Reese deixa claro que ela não está aqui apenas para jogar basquete-ela está aqui para deixar uma marca em cada espaço que ocupa.