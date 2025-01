Após alerta da Semarh, chuvas fortes castigam Arapiraca e provocam alagamentos; vídeos

As chuvas fortes castigaram a cidade de Arapiraca na tarde desta sexta-feira,10, provocando alagamentos e enxurradas em diversos pontos da cidade. Vídeos que mostram ruas inundadas e o impacto das chuvas na cidade circulam nas redes sociais e chamam a atenção pelo volume intenso de água.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas (Semarh) havia emitido um alerta para chuvas fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, nas regiões do Agreste, Sertão e Sertão do São Francisco. O aviso é válido até o próximo domingo (12).

Resgate de idosa – Um dos episódios registrados em Arapiraca ocorreu na Rua Paulo Afonso, no bairro Primavera, onde uma idosa ficou presa em sua residência devido ao alagamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate. Ao chegarem ao local, constataram que os vizinhos haviam desentupido um bueiro, permitindo o escoamento da água e liberando o acesso à residência. Graças à mobilização da comunidade, a idosa não precisou ser retirada de sua casa.

Prevenção – O Corpo de Bombeiros reforçou a importância de manter bueiros e canais limpos, uma medida essencial para prevenir alagamentos e garantir a segurança, especialmente em períodos de chuva intensa. A população é orientada a adotar medidas preventivas, evitar áreas de risco e acionar as autoridades competentes em caso de emergências.