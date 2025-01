Após choro de sobrinha, tia descobre que pai estuprou menina no Pilar

Um homem foi preso, no final da tarde dessa sexta-feira, 10, suspeito de estuprar a própria filha na cidade do Pilar, região Metropolitana de Maceió. As informações constam no relatório da Secretaria de Segurança Pública. A menina é menor de idade.

Segundo a ocorrência, uma tia da vítima relatou aos policiais militares que a menina chegou na casa dela chorando muito e que, após alguns minutos, disse que estava com as partes íntimas doendo muito. A menina revelou que o pai teria tentado fazer sexo com ela.

De imediato, o Conselho Tutelar da região foi acionado e a jovem encaminhada para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Ela recebeu apoio na unidade e foi levada de ambulância para o Hospital da Mulher, em Maceió.

A mãe da vítima informou à polícia a localização do pai, que foi detido em seguida e conduzido para a Central de Flagrantes, na capital alagoana, onde ficou preso pelo crime de estupro de vulnerável e violência contra mulher.