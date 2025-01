Após discussão, amigos se esfaqueiam e morrem durante bebedeira no Pontal do Peba

Dois amigos foram encontrados mortos e ensanguentados dentro de uma casa no Pontal do Peba, em Piaçabuçu, Litoral Sul de Alagoas, nesta sexta-feira (03). A suspeita foi de que os dois trocaram facadas durante bebedeira e não resistiram aos ferimentos. A informação foi confirmada pelo 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM).

As vítimas foram identificadas como Nialisson dos Santos Amorim, residente no Pontal do Peba, e Jonas, que morava no Povoado Bonito, na mesma cidade. Eles ingeriam bebida alcoolica desde a quinta-feira (02) e, segundo a esposa de Nialisson, que também estava no imóvel, iniciaram uma discussão no dia seguinte. A mulher afirmou para a polícia que saiu da casa para não presenciar a briga, e quando retornou, encontrou os dois mortos.

Ainda de acordo com o 11º BPM, os amigos estavam ferimentos no pescoço, causados pelos golpes, e em outras partes do corpo. O chão da casa foi encontrado sujo de sangue, assim como manchas nas paredes. As armas brancas estavam ao lado dos corpos de cada.

Nialisson, que completou 29 anos no dia 1º de janeiro, teria envolvimento com tráfico de drogas, conforme relato da PM, mas nenhum entorpecente foi encontrado na residência. Ele também era suspeito de esfaquear um outro homem há 20 dias no mesmo município. Não foi informado se Jonas tinha ficha criminal.

O Instituto de Criminalística e o IML foram acionados para a perícia e o recolhimento dos corpos, respectivamente. A Polícia Civil deve investigar o caso.