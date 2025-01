Após vice, presidente do CRB garante foco na Copa do Nordeste: ‘Vamos vir fortes’

O Clube de Regatas Brasil conheceu seus adversários da fase de grupos da Copa do Nordeste na noite dessa terça-feira (14), no sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Durante a cerimônia, o presidente do CRB, Mário Marroquim, garantiu o foco para mais uma boa campanha na competição após ser vice-campeão na edição de 2024.

Segundo Maroquim, o Nordestão tem sua valorização, mas precisa que a competição seja valorizada diariamente. “O campeonato do Nordeste é extremamente valorizado, causa até inveja em outras regiões do Brasil. É diferente, nosso objetivo é fortalecer mais essa competição a cada dia, independentemente de calendário, para que não perca o brilho.”

“Lutar sim para que façamos um campeonato cada vez mais forte, essa Copa tão badalada, tão importante para o nordestino. Somos os atuais vice-campeões da Copa e vamos vir fortes neste ano de novo”, destacou Mário Marroquim.

O Galo está no grupo A da competição e vai enfrentar: Sport, Fortaleza, Vitória, Ferroviário, Altos, Sousa e Moto Club. A tabela completa da Copa do Nordeste 2025 será divulgada em breve pela CBF e a primeira rodada deve acontecer na próxima quarta-feira (22).

Na temporada passada, o Alvirrubro chegou até a final, porém perdeu para o Fortaleza nas disputas de pênaltis. Durante a campanha, a equipe regatiana eliminou Ceará, Bahia e venceu o Fortaleza por 2 a 0, no jogo de volta no Estádio Rei Pelé.

*Com Ascom CRB