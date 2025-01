Árbitro, atribuições de julgamento reveladas para o UFC 311, incluindo Chris Leben trabalhando no co-evento principal

Alguns rostos conhecidos devem trabalhar no evento UFC 311 em Los Angeles, no sábado, com as atribuições de árbitro e julgamento reveladas pela Comissão Atlética do Estado da Califórnia.

O diretor executivo do CSAC, Andy Foster, confirmou as atribuições em mensagem ao MMA Fighting nesta quinta-feira.

Entre os dirigentes que atuam no evento, Frank Trigg, membro do Hall da Fama do UFC, deverá atuar como árbitro em diversas lutas do card. Trigg tem sido um pilar como árbitro na Califórnia nos últimos anos e continuou a trabalhar em lutas de alto nível com mais experiência em seu currículo.,

No UFC 311, Trigg deve arbitrar o confronto dos leves entre Renato Moicano e Beneil Dariush no card principal, além de servir como terceiro homem no octógono em mais duas lutas nas preliminares.

Enquanto isso, o veterano do UFC Chris Leben deve trabalhar no evento como juiz, onde marcará diversas lutas, incluindo a co-luta principal, onde Merab Dvalishvili enfrenta Umar Nurmagomedov com o título peso galo em disputa.

Leben também trabalhou como árbitro nos últimos anos, mas agora trabalhará como juiz no próximo retorno do UFC à Califórnia.

Herb Dean será o árbitro da luta principal, onde Islam Makhachev enfrenta Arman Tsarukyan em uma revanche, enquanto eles enfrentam o título dos leves do UFC em jogo. Os três juízes que pontuaram esse concurso são Sal D’Amato, Derek Cleary e Ron McCarthy.

Para o co-evento principal entre Dvalishvili e Nurmagomedov, Jason Herzog será o árbitro da luta com Leben, Chris Crail e Michael Bell atuando como juízes.

Aqui estão as atribuições completas do árbitro e do julgamento do UFC 311 no sábado

Islam Makhachev vs. Arman Tsarukyan

Árbitro: Erva Dean

Juízes: Sal D’Amato, Derek Cleary, Ron McCarthy

Merab Dvalishvili vs. Umar Nurmagomedov

Árbitro: Jason Herzog

Juízes: Chris Leben, Chris Crail, Michael Bell

Jiri se aproximando vs. Colina Jamahal

Árbitro: Mike Beltran

Juízes: Sal D’Amato, Derek Cleary, Jonathan Romero

Beneil Dariush vs. Renato Moicano

Árbitro: Frank Trigg

Juízes: Felicia Oh, Raphael Davis, Michael Bell

Kevin Holanda vs. Reinier de Ridder

Árbitro: Blake Grice

Juízes: Sal D’Amato, Derek Cleary, Ron McCarthy

Payton Talbott vs. Raoni Barcelos

Árbitro: Erva Dean

Juízes: Chris Leben, Chris Crail, Jonathan Romero

Jailton Almeida vs. Sergei Spivac

Árbitro: Jason Herzog

Juízes: Felicia Oh, Raphael Davis, Michael Bell

Bogdan Guskov vs. Billy Elekana

Árbitro: Mike Beltran

Juízes: Sal D’Amato, Chris Crail, Jonathan Romero

Grant Dawson vs. Diego Ferreira

Árbitro: Frank Trigg

Juízes: Felicia Oh, Raphael Davis, Ron McCarthy

Zachary Reese vs. Azamat Bekoev

Árbitro: Blake Grice

Juízes: Brian Tyler, Derek Cleary, Michael Bell

Carol Rosa vs. Ailin Perez

Juízes: Mike Beltran

Árbitro: Sal D’Amato, Chris Crail, Jonathan Romero

Rinya Nakamura vs. Muin Gafurov

Árbitro: Jason Herzog

Juízes: Chris Leben, Derek Cleary, Felicia Oh

Ricky Turcios vs. Bernardo Sopai

Árbitro: Frank Trigg

Juízes: Brian Tyler, Felicia Oh, Ron McCarthy

Tagir Ulanbekov vs. Clayton Carpinteiro

Árbitro: Blake Grice

Juízes: Brian Tyler, Raphael Davis, Jonathan Romero