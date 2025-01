Arman Tsarukyan tem ‘nova técnica’ que Islam Makhachev não verá chegando no UFC 311

Arman Tsarukyan enfrenta Islam Makhachev novamente neste sábado, no UFC 311, e sabe que pode ter que fazer alguns movimentos nunca vistos antes para derrubar o rei peso por peso do MMA.

Durante uma entrevista no Libra 4 libras podcast, os apresentadores Henry Cejudo e Kamaru Usman perguntaram a Tsarukyan sobre uma técnica secreta que ouviram que ele poderia empregar na noite da luta. Tsarukyan se fez de tímido, mas brincou dizendo que isso pegaria o campeão dos leves desprevenido.

“Ah, minha nova técnica”, disse Tsarukyan. “Como posso compartilhar com vocês, mas esta é uma boa jogada. Coisas boas e ele vai se surpreender. Eu nunca fiz isso antes.”

“Treino todos os dias”, acrescentou. “Quero encontrar algo novo, fazer algo que nunca fiz antes.”

Tsarukyan pode não precisar mudar muito, dada sua série de resultados desde que perdeu por decisão em sua estreia no UFC contra Makhachev em abril de 2019. Ele está em crise desde então, vencendo nove de suas últimas 10 lutas e nocauteando nomes como Charles Oliveira, Beneil Dariush, Damir Ismagulov e Joel Alvarez.

São as melhorias incrementais em seu jogo que Tsarukyan credita por ajudá-lo a evoluir como lutador em geral.

“É claro que mudei muito”, disse Tsarukyan. “Melhorei todas as minhas habilidades, mas o melhor que sinto é a experiência das lutas. Quando você luta, você vai lá, comete alguns erros durante a luta e depois vai para a academia trabalhar suas novas habilidades e a cada luta sinto que estou cada vez melhor, melhor. A melhor coisa que ganhei da luta foi experiência.

“Principalmente a experiência do UFC. Quando você luta pela primeira vez você fica super animado, fica nervoso, mas agora já estou acostumado, com a torcida, com o povo, com a mídia. Agora é como um trabalho. Basta ir lá e se divertir e lutar.”

Makhachev tem sido indomável desde sua única derrota em 2016. Ele ostenta um recorde de 26-1 e, mais recentemente, defendeu seu título contra um desafio vigoroso do antigo favorito dos fãs, Dustin Poirier. Ao entrar no octógono no sábado, Makhachev busca a quarta defesa consecutiva do título dos leves.

Solicitado a analisar os pontos fortes e fracos de Makhachev, Tsarukyan explicou por que, habilidade por habilidade, ele espera sair por cima na revanche.

“O Islã é tão inteligente”, disse Tsarukyan. “Ele é tão completo. Ele pode atacar, pode agarrar, pode lutar, mas também tem fraquezas. Seu condicionamento não é dos melhores. Então quando ele briga com um cara do wrestling, quando vai ser difícil derrubar alguém, ele vai desperdiçar energia. Seu boxe é melhor que seus chutes. Sinto que meus chutes são muito melhores que os dele. Ele é muito esperto também, sabe se movimentar, relaxar, onde colocar as luvas, ele tem muitas coisas complicadas.

“No clinch ele tem boa movimentação. Ele está pronto quando você se move e depois te derruba, quando você dá uma joelhada nele e ele te vira. Ele é um lutador tão inteligente e completo, e vou dar o meu melhor lá e sei como posso vencer e irei lá. Só sinto minhas mãos, poder, mal posso esperar para mostrar a todos qual é a nova versão de Arman Tsarukyan.”