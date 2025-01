As pessoas querem alterar a Constituição. O que vem a seguir?

Uma versão desta história apareceu no boletim informativo What Matters da CNN. Para recebê-lo em sua caixa de entrada, inscreva-se gratuitamente aqui.





A direita e a esquerda não concordam sobre como gostariam de mudar a Constituição, mas concordam que é necessário fazer mudanças.

O presidente Joe Biden, no seu discurso de despedida, apelou a uma alteração “para deixar claro que nenhum presidente, nenhum presidente está imune aos crimes que comete enquanto está no cargo”.

Isto é um claro aceno à concessão de nova imunidade pelo Supremo Tribunal aos presidentes, a pedido do presidente eleito Donald Trump, em 2024, quando este enfrentava um processo federal.

Separadamente, a CNN informou anteriormente que a senadora Kirsten Gillibrand, de Nova York fez um esforço de última hora para convencer Biden a certificar uma Emenda de Direitos Iguais como a 28ª Emenda. A alteração foi aprovada nos necessários três quartos das legislaturas estaduais dos EUA, mas demorou demasiado tempo – décadas em vez dos sete anos que os autores da alteração originalmente permitiram.

Trump, entretanto, prometeu desafiar a 14ª Emenda com uma ordem executiva que rescindiu o princípio da cidadania por nascença. Ele admitiu que acabar com a cidadania por nascimento poderia exigir ir “ao povo”.

E há vários esforços distintos para convocar uma convenção completa dos estados, a primeira na história americana, para propor alterações. Os esforços conservadores visaram uma Emenda ao Orçamento Equilibrado que há muito imaginavam ou, de forma mais geral, para limitar o poder do governo federal. Os defensores das novas leis sobre armas pediram que uma convenção considerasse uma emenda relacionada às armas de fogo.

O que é realmente necessário para alterar a Constituição? Aqui está um detalhamento:

Geralmente é um processo longo e complicado, previsto no Artigo V da Constituição. Aqui está o que diz:

O Congresso, sempre que dois terços de ambas as Câmaras o julgarem necessário, proporá Emendas a esta Constituição, ou, a pedido das Legislaturas de dois terços dos diversos Estados, convocará uma Convenção para propor Emendas, que, em ambos os casos , será válido para todos os efeitos e propósitos, como parte desta Constituição, quando ratificado pelas legislaturas de três quartos dos vários Estados, ou pelas convenções em três quartos deles, como um ou outro modo de ratificação poderá ser proposta pelo Congresso; Desde que nenhuma alteração que possa ser feita antes do ano mil oitocentos e oito afetará de qualquer maneira a primeira e a quarta cláusulas da Seção Nona do primeiro Artigo; e que nenhum Estado, sem o seu consentimento, será privado de seu sufrágio igual no Senado.

Em linguagem simples, isso significa que primeiro uma emenda deve ser proposta, seja por supermaiorias na Câmara e no Senado ou por uma convenção convocada por dois terços, ou 34, das legislaturas estaduais.

Depois que uma emenda é proposta, ela deve ser ratificada por três quartos, ou 38, das legislaturas estaduais ou convenções especiais nos estados.

(A propósito, aquela nota sobre nenhuma alteração ser feita antes de 1808 tem a ver com a importação de pessoas escravizadas e impostos, um lembrete de que os valores dos Pais Fundadores eram inquestionavelmente falhos na questão da liberdade.)

Foram escritos livros sobre o processo de emendas, e é importante notar que não está nada claro como uma convenção do Artigo V funcionaria. Um relatório interessante do Serviço de Pesquisa do Congresso levanta algumas questões. Quem seriam os delegados? Eles poderiam considerar múltiplas alterações? Cada delegado teria um voto ou cada estado?

Embora exista um desejo claro de alterar elementos do documento fundador da nação, responder a essas questões específicas parece muito distante.

A alteração mais recente, a 27ª, foi ratificada em 1992, há mais de três décadas. Mas na verdade foi proposto pela primeira vez pelo Congresso em 1789, juntamente com as 10 alterações que se tornaram a Declaração de Direitos.

Essa emenda proíbe qualquer lei que altere a remuneração dos legisladores de entrar em vigor até depois da próxima eleição.

Foi revivido, de forma improvável, por um estudante da Universidade do Texas no início da década de 1980, Gregory Watson, que ficou frustrado quando tirou C num artigo que escreveu sobre a enfraquecida alteração. História verdadeira. Os legisladores, para que conste, aprovaram uma lei que lhes dá automaticamente aumentos no custo de vida, mas eles os bloquearam desde 2009, como todos aprendemos quando seu primeiro aumento salarial potencial em mais de uma década ajudou a inviabilizar um projeto de lei de gastos do governo bipartidário na semana passada .

A última alteração recentemente sugerida a ser ratificada deu aos jovens de 18 anos o direito de voto em 1971, um produto da indignação com a Guerra do Vietname.

Atualmente, mais da metade dos estados, 28, têm algum tipo de convocação para uma convenção, segundo o grupo Common Cause, que se opõe a uma nova convenção.

E na Califórnia, os legisladores estão a mover-se nervosamente para recuperar os múltiplos apelos pendentes daquele estado para uma convenção – a primeira aprovada em 1911 e a mais recente em 2023 – para se proteger contra tais mudanças durante a administração Trump.

Os quase 33 anos desde a alteração mais recente representam o terceiro período de seca mais longo da história dos EUA. O Centro Nacional de Constituição divide os períodos de mudança constitucional em épocas distintas.

O período mais longo entre as emendas, mais de 60 anos, foi entre a Era da Fundação, no início da história do país, incluindo a Declaração de Direitos e os primeiros ajustes no sistema de colégio eleitoral e a era da Reconstrução após a Guerra Civil, que deu direitos aos afro-americanos. , entre outras coisas.

Na era progressista, os americanos deram às mulheres o direito de voto, impuseram o imposto de renda e exigiram que os senadores fossem eleitos pelos eleitores. Mas também proibiram o álcool durante 13 anos, durante a Lei Seca.

As coisas aconteceram mais lentamente na era moderna, quando os americanos reivindicaram o seu direito de beber, aboliram o poll tax, mexeram na sucessão presidencial, impuseram limites de mandato aos presidentes, mudaram a idade de voto – e provaram que Gregory Watson merecia um A no seu trabalho universitário. .