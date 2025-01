ASA e CRB disputam primeiro clássico do ano; acompanhe em tempo real

ASA e CRB fazem o primeiro clássico da temporada na noite desta quinta-feira (16), às 20h (de Brasília), no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. O duelo, válido pela segunda rodada do Campeonato Alagoano, tem cobertura da Pajuçara FM e do TNH1.

Acompanhe a transmissão do Pajuçara Futebol Clube:

Escalações:

ASA: Matheus Vinícius; Paulinho, Cristian Lucca, Zulu e Charles; Fabrício, Tibiri e Sammuel; Keliton, Thiago Alagoano e Júnior Viçosa.

CRB: Matheus Albino ; Matheus Ribeiro, Miranda, Yan Souto e Rhuan; Erick Varão, Nathan Melo e Gegê; Rafinha, Léo Pereira e David.

Arbitragem

Árbitro principal: Rafael Carlos Salgueiro (CBF)

Assistentes: Maxwell Rocha Silva (CBF) e Widcir Santana de Oliveira (CBF)

Quarto árbitro: Carlos Vitor Oliveira Alves (FAF)