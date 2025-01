Assista Islam Makhachev e Arman Tsarukyan compartilhando um confronto intenso antes do UFC 311

Islam Makhachev e Arman Tsarukyan estavam preocupados com os negócios quando se enfrentaram a poucos dias da luta principal do UFC 311.

Os leves se preparam para uma das lutas pelo título mais esperadas da história recente, mas ainda houve muito respeito entre os ex-adversários, que se reencontram no sábado. Makhachev recebeu a aprovação durante o primeiro encontro, vencendo uma decisão unânime muito disputada, mas Tsarukyan está em busca de vingança desde então.

Os lutadores trocaram olhares intensos no palco com uma multidão barulhenta no Intuit Dome em Los Angeles antes de se virarem para encarar os fãs. Eles se encontrarão novamente durante a pesagem cerimonial na sexta-feira.

Enquanto isso, Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov compartilharam mais do que algumas palavras no palco enquanto os lutadores continuavam a adicionar camadas à sua crescente rivalidade com o título do peso galo em disputa no co-evento principal.

Dvalishvili afirmou repetidamente que Nurmagomedov foi desrespeitoso com ele, enquanto o invicto russo criticou o atual campeão do UFC por elogiar constantemente seu país natal, a Geórgia, mas agora ele reside em tempo integral nos Estados Unidos.

Sabendo que há alguma desavença entre os dois, o CEO do UFC, Dana White, fez questão de manter Dvalishvili e Nurmagomedov distantes um do outro, embora eles ainda trocassem algumas palavras antes de se separarem no palco.

Confira os vídeos da coletiva de imprensa pré-luta do UFC 311, na quinta-feira.