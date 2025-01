Astro de Bollywood é esfaqueado em invasão e passa por cirurgia de alto risco

O ator de Bollywood Saif Ali Khan foi internado às pressas e precisou passar por uma cirurgia de emergência depois dele ter sido vítima de um ataque à faca de um homem que invadiu o apartamento em que vive com sua família em Bandra, no subúrbio de Mumbai, na madrugada desta quinta-feira.

De acordo com a polícia, Khan descobriu o homem invadindo sua propriedade no 11º andar e tentou intervir. Durante a briga, o ator – considerado um dos grandes Khans do cinema da Índia (astros que compartilham deste mesmo sobrenome) – acabou sendo esfaqueado múltiplas vezes. Um dos ferimentos está localizado muito próximo de sua coluna.

O astro, de 54 anos, passou por um procedimento que durou cerca de duas horas e meia para contenção de hemorragia e reparação plástica. De acordo com a Variety, representantes do hospital confirmam que Khan está agora em condição estável.

A polícia de Mumbai iniciou uma investigação paralela junto com a polícia local, destacando sete equipes pela cidade. “O ator e o intruso tiveram uma briga. O ator está ferido e está sendo tratado. A investigação está em andamento”, disse o vice-comissário de polícia Dixit Gedam à agência de notícias ANI, informando também que imagens de câmeras de segurança estão sendo requisitadas para identificação do suspeito.

Saif Ali Khan é um veterano do cinema indiano, com três décadas de carreira, participando de uma das dinastias mais importantes de Bollywood. Filho do astro do críquete Mansoor Ali Khan Pataudi e da atriz Sharmila Tagore, ele estreou nas telas em 1993 com ‘Parampara’ e conta com 75 créditos em sua cinegrafia.

O ator é casado com Kareena Kapoor Khan, uma outra estrela de Bollywood, com quem tem dois filhos. Ele é pai de outros dois herdeiros, fruto da união com a também atriz Amrota Singh.

Representantes de Khan emitiram um comunicado oficial confirmando o incidente: “Houve uma tentativa de roubo na residência do Sr. Saif Ali Khan. Ele está atualmente no hospital passando por uma cirurgia. Pedimos à mídia e aos fãs que sejam pacientes. É um assunto de polícia”.