Bairros de Maceió podem ter o fornecimento de água interrompido por serviços de manutenção

A Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) vai efetuar, das 8h às 14h da terça-feira (21), a primeira etapa das limpezas dos decantadores e floculadores da estação de tratamento de água (ETA) do Sistema Pratagy. Essa manutenção é necessária para que a estação siga operando regularmente durante a quadra chuvosa.

Conforme informou equipe técnica da Casal, o Sistema Pratagy seguirá operando com 50% de sua capacidade de trabalho durante as 6h durante as quais o serviço será realizado, o que poderá impactar o fornecimento de água para os bairros do Jacintinho, Benedito Bentes e para a parte baixa da cidade, da Cruz das Almas ao Pontal da Barra.

Após a conclusão das atividades, as instalações voltarão a trabalhar com sua capacidade total, com a Casal repassando esse volume de água tratada para a BRK Alagoas repassar à população maceioense.