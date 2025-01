Barcelona: As armas para regressar à LaLiga

Somar 5 dos últimos 21 pontos disputados em 2024 separou o Barcelona da liderança da LaLiga, e é assim que buscará recuperá-la em 2025

BARCELONA – O Barcelona volta para LaLiga quase um mês depois do último jogo, que terminou com uma decepcionante derrota (1-2) frente ao Atlético de Madrid, fechando mal o ano de 2024.

A depressão do Natal, no entanto, ficou para trás com o seu bom início de 2025 e, embora hoje esteja em desvantagem, o Barcelona de Flick aposta em um retorno na LaLiga isso não é entendido como impossível.

Robert Lewandowski e Hansi Flick, no treino do Barcelona EPA

O Atlético de Simeone tem seis pontos de vantagem e o Real Madrid de Ancelotti tem mais cinco pontos no final da primeira rodada, 19 jogos dos quais o Barcelona disputou 11 fora, portanto nesta segunda mão da Liga que começará em Getafe o time do Barça jogará em casa em 11 jogos, enquanto o líder o fará em 9 e o Real Madrid em 10.

Quais são as armas do Barcelona para regressar à LaLiga?

Para começar, reafirmar que a Liga nunca se ganha em Janeiro e que, como proclamou uma vez o saudoso Luis Aragonés, “se decide nos últimos dez jogos”. Olhando para o calendário parece que apoia a tese optimista do Barça. Embora os precedentes de Las Palmas e Leganés sejam um alerta completo.

A sua capacidade de gol, a recuperação do pessoal e a fome, presume-se, da sua jovem equipa são os efeitos com que Flick pode contar para conquistar o seu terceiro título da liga (o primeiro em Espanha), depois dos dois celebrados na Alemanha com o Bayern de Munique.

CALENDÁRIO

O Barcelona tem 11 jogos em casa e 8 jogos fora pela frente. Dos oito jogos realizados, as visitas a Sevilha (23ª jornada) e Atlético Madrid (28ª jornada) parecem especialmente difíceis. A penúltima viagem será ao campo do Espanyol, onde costuma vencer, embora desta vez a equipa periquita possa arriscar a salvação, e a última a San Mamés, nada confortável e que pode ser explosiva dependendo da situação.

Em casa, no papel, os rivais mais perigosos são a Real Sociedad (26ª jornada) e o Real Madrid (35ª jornada). O Clássico, marcado para 11 de maio, o clube do Barça deseja que seja o primeiro jogo a ser disputado no Spotify Camp Nou, embora não esteja nada claro.

Olhando para o calendário podemos confiar que o Barça não desistirá considerando que o Atlético terá que antes de receber a equipa de Flick visitar o Bernabéu ou Mestalla e receber o Villarreal enquanto depois de jogar contra o Barça ainda terá de visitar Sevilha e Osasuna.

São nove jogos em casa e dez jogos fora que o Atlético tem, enquanto o Madrid de Ancelotti (dez em casa e nove fora) aguarda um calendário que pode parecer mais amigável que o do seu rival cidadão, entendendo que entre o dérbi de 9 de fevereiro e o Clássico de 11 de maio, muitas coisas podem ser decididas.

CAPACIDADE OFENSIVA

O Barça é o time com maior pontuação na Europa. Tem 88 gols em 29 jogos oficiais e, claro, na Liga é também o melhor marcador com 51 gols nas primeiras 19 jornadas. Robert Lewandowski tem 16 gols e Raphinha marcou 11, que junto com Lamine Yamal (5) formam um tridente em que, sem dúvida, se pode confiar.

Embora seja verdade que no campeonato só conseguiu vencer um dos últimos sete jogos, também é importante destacar que venceu os primeiros quatro jogos oficiais de 2025, comemorando o título da Supertaça e marcando até 16 gols. .

Nestes quatro jogos, nove jogadores diferentes marcaram… E Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal partilham três gols cada.

RECUPERAÇÕES

Ronald Araújo voltou e a expectativa é de que Andreas Christensen retorne. A recuperação de Gavi é considerada completa, assim como a de Fermín López e Ferran Torres, que também passou por problemas físicos, tal como Dani Olmo.

Embora Flick não possa comandar Iñigo Martínez até a segunda quinzena de fevereiro e Marc-André ter Stegen não volte a jogar nesta temporada, a recuperação da força do elenco é uma prova, a tal ponto que se não surgir uma verdadeira barganha agora impensável, o Barça não comparecerá ao mercado de inverno. Apesar de ter recuperado a regra do 1:1.

Isso só poderia acontecer se Ansu Fati, desaparecido dos planos do treinador, deixasse o clube antes do final deste mês de janeiro e isso desencadearia a procura de um avançado com excessos. No clube, neste momento, prevalece o discurso de só sair para procurar jogadores que melhorem o que há no futebol de base, que está oferecendo tão bons resultados.

QUALIDADE E FOME

Este surgimento definitivo da pedreira, que já é referência e espinha dorsal da equipa após o primeiro empurrão de Ronald Koeman, o segundo de Xavi Hernández e a confirmação de Hansi Flick, é uma extraordinária carta de apresentação para justificar as esperanças do Barça.

Lamine Yamal, Pau Cubarsí e Marc Casadó. E Pedri, Olmo, Raphinha e Lewandowski. Entre eles, descobrimos um elenco que não é muito grande, mas tem muita qualidade para esperar uma segunda reta do campeonato a plena capacidade, prolongando a excelente imagem mostrada nos últimos jogos e que lembra aquele início soberbo. para a temporada.

Campeão da Liga há duas temporadas, no elenco, por juventude, inexperiência ou ausência naquela época, há muitos jogadores que precisam somar títulos. Começando pelo próprio Lamine Yamal, que na temporada 2022-23 mal jogou sete minutos e agora é a estrela mais brilhante e mais jovem do time.

A fome que Casadó, Íñigo Martínez, Dani Olmo ou Cubarsí compartilhariam para estrear o recorde do campeonato.