Barcelona: Iñigo Martínez, ausente por um mês devido a lesão

Lesionado na final da Supercopa, Iñigo sofre ruptura no bíceps femoral da coxa direita que o deixará afastado por um mês

BARCELONA – Iñigo Martínez Ele se machucou no primeiro tempo da final da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid, e Barcelona anunciou esta terça-feira o que já se temia: o defesa-central basco sofre uma rotura no bíceps femoral da coxa direita e Ele ficará afastado por aproximadamente um mês.

Indiscutível durante a primeira metade da temporada, Iñigo Martínez Ele foi substituído por Ronald Araújo em situação de emergência e isso pode mudar a situação do uruguaio, que nas últimas semanas tem sido especulado sobre uma possível saída do Barcelona durante o mercado de inverno.

Iñigo Martínez em ação contra o Real Madrid Imagens Getty

“Araújo é jogador do Barça e pronto. A lesão do Iñigo não é agradável, serão quatro semanas. Agora Araújo está de volta, é um dos melhores defesas-centrais, um líder e eu adoro-o”, resumiu Hansi Flick, assumindo a vontade de continuar a contar com o defesa-central uruguaio Ainda mais tendo em conta o período de ausência que Iñigo Martínez enfrenta desde o início.

O veterano zagueiro basco, de 33 anos, perderá pelo menos oito jogos desta forma, que podem ser nove se o Barça eliminar o Bétis na partida da Copa del Rey.

Além deste torneio, Iñigo estará de fora da Liga contra Getafe, Valencia, Alavés, Sevilla e Rayo Vallecano; e também nos jogos da Liga dos Campeões frente ao Benfica e à Atalanta.

Seu retorno está previsto para a última semana de fevereiro, quando o time do Barça visita o Las Palmas, antes das oitavas de final da Liga dos Campeões.

A perda de Iñigo trará Ronald Araújo de volta à cena, quando seu nome estiver ligado a um interesse conhecido da Juventus ou da Premier League. Joan Laporta não esclareceu o futuro do jogador uruguaio, transferindo qualquer decisão desportiva “para Deco”, mas disse que o clube “está a negociar” a sua renovação e proclamou a vontade de “chegar a um acordo”.

Por enquanto, o que parece claro é que Araújo dificilmente deixará o Barça durante o mercado de inverno.