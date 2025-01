Biden critica a decisão da Meta de se livrar da verificação de fatos em amplas perguntas e respostas com repórteres

Washington

CNN

–



O presidente Joe Biden disse na sexta-feira que a decisão da Meta de se livrar dos verificadores de fatos e substituí-los por notas da comunidade geradas por usuários é “realmente vergonhosa”, ao responder a perguntas de repórteres sobre vários assuntos após um discurso sobre a economia.

Biden apareceu na Sala Roosevelt na noite de sexta-feira para divulgar o último relatório de empregos e marcar quatro anos de crescimento contínuo de empregos sob sua administração. Foi depois desse discurso que o presidente respondeu a questões sobre a decisão de Meta de se livrar da verificação de factos, os seus planos pós-presidência, as novas sanções à Rússia, os possíveis perdões que poderá emitir antes do seu mandato terminar, dentro de uma semana e meia, e o vice-presidente Campanha presidencial da presidente Kamala Harris, entre outros temas.

Como parte da sessão de perguntas e respostas, Biden foi questionado sobre as mudanças no processo de verificação de fatos da Meta, anunciadas pelo CEO Mark Zuckerberg pouco antes da posse do presidente eleito Donald Trump. Trump e outros republicanos criticaram Zuckerberg e Meta pelo que consideram uma censura às vozes de direita. Zuckerberg, no entanto, reconheceu uma “compensação” na nova política, observando que mais conteúdo prejudicial aparecerá na plataforma como resultado das mudanças na moderação de conteúdo.

“A ideia de que, você sabe, um bilionário pode comprar algo e dizer: ‘A propósito, a partir de agora, não iremos verificar nada.’ E você sabe, quando você tem milhões de pessoas lendo, acessando a Internet, lendo essas coisas… eu acho que é realmente vergonhoso”, disse Biden.

As mudanças de moderação marcam uma reversão impressionante na forma como o Meta lida com afirmações falsas e enganosas em suas plataformas. Em 2016, a empresa lançou um programa independente de verificação de factos, na sequência de alegações de que não tinha conseguido impedir que intervenientes estrangeiros aproveitassem as suas plataformas para espalhar desinformação e semear a discórdia entre os americanos. Nos anos seguintes, continuou a lutar contra a propagação de conteúdos controversos na sua plataforma, tais como desinformação sobre eleições, histórias antivacinação, violência e discurso de ódio.

Mas agora, Zuckerberg está seguindo os passos do colega líder de mídia social Elon Musk que, após adquirir o X, então conhecido como Twitter, em 2022, desmantelou as equipes de verificação de fatos da empresa e criou rótulos de contexto gerados pelos usuários, chamados de “notas da comunidade, ”O único método da plataforma para corrigir afirmações falsas.

“Os verificadores de fatos foram muito tendenciosos politicamente e destruíram mais confiança do que criaram”, disse Zuckerberg em um vídeo anunciando a nova política na terça-feira.

Biden disse aos repórteres que está observando se Trump telegrafa se poderá “punir as pessoas” quando assumir o poder, antes de tomar qualquer decisão sobre a concessão de indultos adicionais em seus últimos dias no cargo.

“Depende de parte da linguagem e das expectativas que Trump transmitiu aqui nos últimos dias sobre o que ele vai fazer”, disse o presidente quando questionado sobre quais indultos e comutações ele está considerando.

“A ideia de que ele puniria as pessoas por não aderirem ao que ele considera que deveria ser uma política relacionada ao seu bem-estar é ultrajante”, disse Biden. “Mas ainda há consideração de algumas pessoas, mas nenhuma decisão.”

Questionado se descartaria o perdão para si mesmo ou para sua família, Biden pareceu surpreso, dizendo: “Por que eu me perdoaria?”

“Não, não pretendo me perdoar por nada”, acrescentou. “Eu não fiz nada de errado.”

O presidente não deu mais detalhes sobre quem ele pensa em perdoar.

Numa entrevista ao USA Today no fim de semana passado, o presidente disse que não tinha tomado uma decisão sobre a emissão de perdões preventivos antes de deixar o cargo, deixando a porta aberta a uma medida sem precedentes para proteger alguns dos seus aliados, ao alertar Trump contra a tentativa de “acertar contas”. .”

A CNN informou anteriormente que altos funcionários da Casa Branca, funcionários da administração e proeminentes advogados de defesa em Washington, DC, discutiram potenciais indultos preventivos ou assistência jurídica para indivíduos que possam ser alvos de processos por Trump depois que ele assumir o poder.

O presidente acredita que poderia ter vencido Trump em novembro – e Harris ‘teria’



Biden disse que Harris “poderia” e “teria” derrotado Trump nas eleições presidenciais de 2024.

“Acho que teria vencido Trump, poderia ter vencido Trump. Acho que Kamala poderia ter vencido Trump, teria vencido Trump”, disse Biden

O presidente disse então que estava “confiante de que ela poderia vencer” as eleições de 2024 no momento em que tomou sua decisão no verão passado.

“Quando o partido ficou preocupado se eu conseguiria ou não me mudar, pensei, embora achasse que poderia vencer novamente, achei que era melhor unificar o partido, e foi a maior honra da minha vida. ser presidente dos Estados Unidos, mas não queria ser aquele que fez com que um partido não unificado perdesse uma eleição, e é por isso que me afastei, mas estava confiante de que ela poderia vencer”, acrescentou Biden.

Trump venceu as eleições de 2024, recebendo 312 votos eleitorais, enquanto Harris recebeu 226.

Questionado se Harris deveria concorrer novamente em 2028 à indicação democrata para presidente, Biden disse aos repórteres que essa é uma decisão que o vice-presidente deveria tomar.

“Acho que essa é uma decisão que ela deveria tomar”, disse Biden. “Acho que ela é competente para concorrer novamente em quatro anos, seria uma decisão que ela deveria tomar.”

Biden disse na sexta-feira que não estaremos “longe da vista, longe da mente”, quando questionado por um repórter sobre que tipo de papel ele desempenhará após a presidência, após fazer comentários na Casa Branca sobre a economia.

Um repórter perguntou se Biden planejava continuar envolvido no processo político depois de deixar o cargo ou se seguiria o modelo de George W. Bush de recuar e ficar fora dos assuntos atuais.

“Não vou ficar longe da vista ou da mente”, respondeu Biden.