Biden deixa o cargo nostálgico com a carreira de cinco décadas e frustrado com a forma como ela terminou

Enquanto o presidente Joe Biden dava uma última volta pela cidade esta semana, proferindo discursos de despedida ao seu corpo diplomático, aos líderes militares e à nação em geral, as suas aparições desmentiam uma realidade sombria: não era assim que ele esperava que fosse a sua carreira de meio século. em Washington terminaria.

Biden deixa o cargo na segunda-feira com relutância, firme na opinião de que tinha mais para dar e mais para realizar, embora tivesse menos certeza de que sua saúde e vigor teriam se mantido.

Ele trará consigo um histórico de realizações, mas também um ressentimento persistente pela forma como sua carreira política terminou. Ele não fala mais regularmente com alguns antigos aliados que o afastaram da corrida; muitos no seu partido o culpam por entregar a Casa Branca a Donald Trump. E ele partirá em meio a um relacionamento tenso com seu número 2 e substituto na chapa, a vice-presidente Kamala Harris.

A capital que desaparecerá de vista quando ele partir no seu helicóptero é agora domínio do seu arquirrival Trump, cujo regresso a Washington é exactamente o resultado que Biden mais procurou evitar. Em vez de ser lembrado como um estadista americano que derrotou Trump de uma vez por todas, como pensava ter acontecido após a sua vitória em 2020, ele será visto como um presidente interino entre duas administrações lideradas por um homem que uma vez rotulou de fascista e uma ameaça. para a democracia.

“Enquanto meu mandato termina, o trabalho continua”, disse Biden em discurso aos prefeitos na sexta-feira, uma de suas últimas aparições públicas como presidente. “Seu trabalho continua.”

O único mandato de Biden foi agitado.

Ele conduziu o país para fora de uma pandemia que definiu uma geração, mas com um aumento na inflação, alimentado em parte pelos seus gastos com estímulos, que impediu que o clima nacional melhorasse totalmente.

Ele pôs fim às políticas de imigração da era Trump que considerava desumanas, mas um aumento nas travessias ilegais na fronteira sul dos EUA sobrecarregou os recursos do Estado e levou a reações adversas, e acabou por restaurar muitas das mesmas restrições.

A sua decisão de pôr fim à guerra mais longa do país significou que ele é o primeiro presidente em décadas a não entregar o conflito no Afeganistão ao seu sucessor. Mas a retirada foi mortal e caótica, e deixou muitos americanos questionando a sua competência.

As alianças dos EUA foram restauradas através de uma causa comum quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Mas a guerra continua, sem um final claro. No Médio Oriente, foi alcançado um cessar-fogo de última hora em Gaza em troca de reféns, mas ele deve, a contragosto, partilhar o crédito com Trump por ter conseguido concluir o acordo.

Novos investimentos em infra-estruturas e na indústria transformadora americanas criaram milhares de novos empregos e revigoraram novas indústrias. Mas mesmo nas palavras do próprio Biden, os benefícios do seu historial não serão confirmados nos próximos anos.

Ele restaurou um certo grau de normalidade na presidência após os anos de violação das normas de Trump, mas ignorou o sentimento público sobre sua idade avançada e quebrou uma promessa ao perdoar seu filho, Hunter.

Joseph Robinette Biden Jr., que chegou a Washington como o senador mais jovem do país em 1972 e sai como o presidente mais velho do país, espera que os livros de história se lembrem dos pontos positivos e apaguem os negativos de seu mandato na Casa Branca assim que suas políticas se firmarem e os americanos puderem colher os benefícios de suas muitas realizações.

“Levará algum tempo para sentirmos todo o impacto de tudo o que fizemos juntos. Mas as sementes estão plantadas e crescerão e florescerão nas próximas décadas”, disse ele na noite de quarta-feira, durante um discurso de despedida de 19 minutos no Salão Oval.

O discurso surpreendeu muitos aliados de Biden pelo que não era: uma longa lista de realizações para polir um legado de um mandato. Em vez disso, Biden usou grande parte das suas observações para alertar contra um crescente “complexo tecnológico-industrial”, dirigido por oligarcas e que desgasta as instituições democráticas. (Os críticos observaram que Biden e seus colegas democratas há muito dependem do apoio financeiro de bilionários, inclusive do Vale do Silício e de Wall Street.)

Mas isso não significa que ele não esteja pensando no seu lugar nas fileiras dos outros 45 presidentes dos Estados Unidos. Nos últimos dias da sua presidência, Biden está inundado de sentimentos, consciente do seu legado.

Ele tomou uma série de ações executivas para tentar consolidar a sua agenda antes da chegada de Trump, inclusive nas questões de meio ambiente, imigração e relações exteriores. Ele emitiu dezenas de indultos e milhares de comutações e ainda está avaliando se deve conceder indultos preventivos a alguns aliados políticos que podem enfrentar processos na nova era Trump.

Ele percorre o caminho da memória com ainda mais frequência do que o normal, dizem os conselheiros, enquanto trabalha febrilmente para lembrar às pessoas as realizações que ele acredita não terem sido adequadamente reconhecidas. Seu humor dentro da Ala Oeste, dizem os assessores, varia de agitado a nostálgico.

“Ele está sempre frustrado por não termos contado uma história boa o suficiente sobre o que o governo fez”, disse um alto funcionário da Casa Branca à CNN. “Sua reclamação é sobre não receber o que lhe é devido.”

Os Aliados argumentam que a história verá a sua presidência de forma mais favorável à medida que as políticas que ele pôs em prática derem frutos.

“Acho que os historiadores não vão lidar com frases de efeito e se você deturpou ou não uma preposição ou frase”, disse o deputado Jim Clyburn (D-Carolina do Sul) à CNN. “Eles vão lidar com a substância e, com base na substância, acho que vocês descobrirão que Joe Biden será tratado muito, muito bem.”

O que não foi mencionado, pelo menos diretamente para Biden, são suas próprias deficiências como comunicador e a possibilidade de que ele poderia ter aumentado seu legado – e a chance de vitória de seu partido – renunciando à sua candidatura à reeleição, ou encerrando-a muito antes do que fez. .

Biden e a sua família continuam magoados com o facto de tantos dos seus amigos democratas, incluindo a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, parecerem abandonar Biden após o seu debate fracassado contra Trump em junho.

“Digamos apenas que fiquei decepcionado com o desenrolar das coisas”, disse a primeira-dama Jill Biden ao Washington Post esta semana. “Aprendi muito sobre a natureza humana.”

Desde as eleições de novembro, Biden sugeriu privadamente a alguns amigos e aliados que acredita que poderia ter derrotado Trump se alguns líderes partidários não o tivessem afastado. Um legislador democrata disse que o presidente também fez o comentário durante uma festa de feriado na Casa Branca, num momento que foi “estranho e claramente equivocado”, disse o legislador.

Este ano, Biden também começou a partilhar esses pensamentos em voz alta, dizendo ao USA Today numa entrevista de saída: “É presunçoso dizer isto, mas penso que sim, com base nas sondagens”.

As pesquisas, é claro, não mostraram tal coisa.

Cada vez que Biden diz que poderia ter derrotado Trump, é um novo lembrete de que Harris não o fez, o que acrescentou nova tensão a uma relação já complicada entre os dois nos últimos dias da sua parceria na Casa Branca.

“É um sinal de desrespeito, quer ele queira ou não”, disse um antigo conselheiro de Harris à CNN, falando sob condição de anonimato para falar abertamente sobre a dinâmica desgastada entre os dois e muitos dos seus leais de longa data.

Biden não pretendia que seus comentários fossem vistos dessa forma, dizem seus assessores, e não criticou abertamente Harris ou a campanha que ela dirigiu. No entanto, os seus comentários, feitos repetidamente, incomodaram muitos democratas.

Depois que a entrevista do USA Today foi publicada na semana passada, Biden e Harris conversaram sobre seus comentários sobre a eleição, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto. Dois dias depois, Biden ajustou ligeiramente a sua linguagem quando questionado pelos repórteres sobre se ele realmente acreditava que poderia ter derrotado Trump.

“Acho que teria vencido Trump, poderia ter vencido Trump”, disse Biden. “Acho que Kamala poderia ter vencido Trump, teria vencido Trump.”

Foi uma resposta que ainda enfureceu alguns conselheiros e admiradores de Harris, que não mediu esforços para demonstrar a sua lealdade a Biden ao não criticar ou distanciar-se dele durante a sua campanha presidencial de 107 dias.

“Ela foi leal em seu detrimento”, disse outro ex-conselheiro de Harris, também falando sob condição de anonimato porque a vice-presidente instou seus associados a tratarem Biden com graça quando ele deixar o cargo.

Mas suas palavras dispararam em grupos de mensagens e conversas, especialmente na linguagem escolhida quando questionado se Harris deveria concorrer novamente em 2028 para a indicação democrata.

“Acho que ela é competente para concorrer novamente em quatro anos”, disse Biden aos repórteres no final da semana passada. “Essa seria uma decisão que ela deveria tomar.”

Por sua vez, Harris esteve ao lado do presidente – no Cross Hall, enquanto Biden anunciava um acordo de cessar-fogo no Oriente Médio, e sentada no Salão Oval, a poucos passos do Resolute Desk, enquanto proferia um discurso de despedida no horário nobre. para a nação.

Uma importante conselheira democrata próxima de Biden e Harris disse que o relacionamento deles “está ótimo”, mas foi naturalmente complicado quando ela voltou à Casa Branca depois de ser candidata. O conselheiro comparou a dinâmica a Al Gore e Bill Clinton nos últimos dias de seu tempo juntos.

“Retornar ao segundo lugar é sempre difícil”, disse o conselheiro democrata. “Trump torna tudo ainda mais difícil.”

Vários líderes democratas, incluindo membros do Congresso, disseram estar ansiosos para que o partido e o país superem as dolorosas derrotas eleitorais de 2024.

“Acabou agora, então isso realmente não importa, não é?” disse o deputado democrata Sydney Kamlager-Dove, da Califórnia. “Esta é a nossa realidade e temos que avançar. Não estou nem pensando em nada disso.”

O deputado Summer Lee, democrata da Pensilvânia, disse que havia pouco a ganhar concentrando-se nos comentários do presidente ou na histórica troca de candidato Biden por Harris no verão passado.

“Acho que não importa muito o que Biden pensa que poderia ou não ter feito. Ou qualquer outra pessoa”, disse Lee à CNN. “Qual é o sentido de focar nisso? Iria, poderia, deveria. Perdemos a eleição.”

De certa forma, a forma como Harris e Biden passaram os seus últimos dias na Casa Branca reflecte os caminhos divergentes que tomarão quando já não servirem lado a lado.

Biden, depois de ocupar cargos públicos durante a maior parte do último meio século, entrará na vida privada tendo-se tornado recentemente bisavô. Seu foco se voltará, em parte, para arrecadar os milhões de dólares necessários para construir uma biblioteca presidencial. É provável que ele escreva um novo livro.

“Não vou ficar longe da vista ou do coração”, disse Biden aos repórteres na semana passada, embora não se saiba como ele planeja fazer sua voz ser ouvida nos meses e anos após deixar o cargo.

Harris, 22 anos mais novo que Biden, enfrenta um conjunto diferente de decisões. Poucos acreditam que a sua carreira política acabou; após um período de avaliação, ela poderia lançar uma candidatura para governador da Califórnia em 2026 – ou até mesmo concorrer novamente à presidência em 2028.

“Não é minha natureza passar a noite em silêncio”, disse ela aos funcionários na quinta-feira, ao assinar em sua mesa na Casa Branca, uma tradição que remonta a décadas. “Então não se preocupe com isso.”

Annie Grayer da CNN contribuiu para este relatório.