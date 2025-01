Blake Lively responde ao processo de US$ 400 milhões de Justin Baldoni

Reproduzir conteúdo de vídeo



Blake Lively não está recuando Justin BaldoniO enorme desafio legal de … e ela diz que seu processo de US$ 400 milhões saiu diretamente do manual do abusador.

Blake respondeu ao processo de Justin na quinta-feira com uma declaração contundente, dizendo… “Esta é uma história antiga: uma mulher fala com evidências concretas de assédio sexual e retaliação e o agressor tenta virar o jogo contra a vítima. o que os especialistas chamam de DARVO Attack Reverse Victim.

Lively diz que Justin e sua produtora estão fazendo de tudo para tentar “superar a capacidade do público de entender que o que estão fazendo é retaliação contra acusações de assédio sexual”.

Como já falamos … Baldoni e sua produtora Wayfarer Studios entrou com uma ação federal contra Blake, Ryan Reynolds e o assessor de Blake Leslie Sloane esta semana, acusando Blake e Leslie de uma suposta campanha para difamar Baldoni e assumir o controle de “It Ends With Us”.



Blake recua, dizendo: “Eles estão tentando mudar a narrativa para a Sra. Lively, alegando falsamente que ela assumiu o controle criativo e alienou o elenco do Sr. Baldoni. experiências com Baldoni e Wayfarer As evidências também mostrarão que a Sony pediu à Sra. Lively para supervisionar o filme, que eles então selecionaram para distribuição e foi um sucesso retumbante.

Em maio de 2023 – quando o filme começou a ser rodado – Baldoni afirma que Lively se envolveu em uma estratégia de “aquisição” porque queria controle criativo sobre o filme.

Ele também menciona uma reunião na cobertura de Blake e Ryan em Nova York para discutir uma reescrita do roteiro… uma reunião que Baldoni vê mais como uma emboscada do que como uma colaboração.

Taylor Swift até apareceu durante esse suposto encontro, afirma Baldoni… e ele incluiu um texto que diz mostrar Blake Lively comparando-se a Daenerys Targaryen, um personagem importante de “Game of Thrones”.

Baldoni faz outras afirmações, inclusive sobre sua experiência durante uma reunião de produção onde Ryan supostamente o atacou, alegando que JB havia assediado sexualmente Blake. Baldoni também menciona uma competição onde os dois coadjuvantes cortam, cada um, sua própria versão do filme.

Ele está processando Lively, Reynolds e Sloane por difamação, extorsão civil, interferência nas relações contratuais e uma série de outras acusações – e está pedindo nada menos que US$ 400 milhões em indenização.