Bobby Berk vende casa moderna em Hollywood Hills por US$ 2,5 milhões

Bobby Berk O antigo prédio de Hollywood em Hollywood Hills saiu do mercado com estilo, alcançando o preço total pedido… TMZ descobriu.

Fontes imobiliárias disseram ao TMZ … a ex-estrela da Netflix vendeu sua residência de 4 quartos e 2.924 pés quadrados na sexta-feira pelo preço total pedido de US$ 2,5 milhões. É um bom lucro, visto que ele comprou a casa originalmente em 2019 por US$ 1.375.000.

Na área de estar, as janelas do chão ao teto inundam a área com luz natural e vista para Hollywood Hills. Existem também 3 lareiras personalizadas em toda a casa. A área externa é perfeita para receber convidados… com vista panorâmica da cidade e churrasqueira na bancada.