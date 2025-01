Caden Davis foi expulso do estado de Ohio antes do jogo do título por motivos misteriosos

TO drama em torno do futebol do estado de Ohio tomou um rumo curioso antes do tão aguardado jogo do campeonato nacional contra o Notre Dame. Caden Davisum ponta defensiva, foi demitido do time, deixando torcedores e seguidores especulando sobre as razões por trás de sua saída abrupta.

Davis, estudante do segundo ano de Mason, Ohio, ganhou popularidade notável no TikTok e Instagramostentando mais de 370.000 seguidores em ambas as plataformas. Sua presença online muitas vezes deu aos fãs uma visão dos bastidores vislumbre da vida de um atleta do estado de Ohio. No entanto, a partir desta semana, Davis não faz mais parte do elenco dos Buckeyes.

“Ser um Buckeye sempre foi um sonho meu desde que era criança”, escreveu Davis em uma postagem no Instagram após a notícia. “Eu realmente não posso agradecer [the coaches, staff, and players] o suficiente para me permitir viver meu sonho nos últimos dois anos e me orientar da maneira que eles fizeram. Com mudanças na NCAA e motivos pessoais de carreira, não serei PWO na OSU. Agradeço o apoio de todos e sua ajuda para respeitar minha privacidade sobre a decisão tomada. Obrigado, vai Bucks.”

O diretor de informações esportivas do estado de Ohio, Jerry Emig, confirmou a saída de Davis mas não detalhou os motivos. A falta de clareza gerou uma onda de especulação entre fãs e mídia.

Fãs questionam o silêncio do estado de Ohio

Um incidente, no entanto, chamou a atenção. De acordo com The Lantern, jornal estudantil do estado de Ohio, Davis compartilhou um vídeo no Instagram sugerindo que ele estava viajando com a equipe para o Cotton Bowl. O problema? A filmagem era da viagem do ano passado. O atacante George Fitzpatrick, atualmente no portal de transferências, comentou no post: “Você não joga aqui“, acrescentando lenha ao fogo.

As redes sociais estão repletas de reações. “O que ele fez?“um fã perguntou, enquanto outro especulou,”Talvez ele não devesse repassar os vídeos do Cotton Bowl do ano passado e posar como se tivesse viajado com o time este ano.”

O entusiasmo de Davis pela criação de conteúdo, conforme compartilhou em entrevista anterior, era evidente: “Adoro poder criar algo e mostrar o que posso fazer… Porque não só sinto que é interessante, mas estou recebendo aquele feedback que outras pessoas também sentem..” Agora, permanece a questão se a sua presença nas redes sociais irá prosperar ou vacilar após sua saída dos Buckeyes.

Por enquanto, o estado de Ohio permanece calado, deixando os fãs se perguntando o que realmente levou à misteriosa partida de Davis.