Cai o segundo técnico do Campeonato Alagoano após duas rodadas

Flávio de Barros não é mais técnico do Murici. Os dois primeiros jogos sem vitória no Campeonato Alagoano custaram o cargo do treinador. A decisão foi em comum acordo.

A saída do técnico acontece um dia após o empate contra o Coruripe, nessa quarta-feira (15), no José Gomes da Costa. O time chegou a abrir 2 a 0, mas cedeu o empate no segundo tempo após ter um jogador expulso ainda na etapa inicial.

Como a primeira fase do Alagoano é curta (apenas sete rodadas), os dirigentes costumam exigir reação imediata dentro de campo.

Em nota, o Murici agradeceu aos serviços do treinador, que esteve à frente da pré-temporada do clube.

Flávio não foi o primeiro técnico demitido no Alagoano 2025

Mais cedo, o Coruripe anunciou a saída do técnico Gilmar Batista. Em nota, o Hulk divulgou que o comandante alegou problemas pessoais e o clube aceitou o desligamento.

Com dois pontos, o alviverde está dentro do grupo dos quatro primeiros da competição. Clique aqui e veja como ficou a tabela após o fim da 2ª rodada.