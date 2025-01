Camarão crocante da Cleide continua danado de bom

Quando desejo saborear o melhor camarão crocante, reúno quatro ou cinco amigos para uma missão especial até o Biroska Brasil. Desta vez, no entanto, a amiga Lili Buarque, que tem alergia a crustáceos, nos levou a incluir também o peixe frito no pedido. Para dar conta de dois pratos, cada um acompanhado de pirão, formamos um time de oito pessoas entre família e amigos. Ainda assim, sobrou comida!

E assim segue o Biroska Brasil: ano vai, ano vem, e o boteco do Carlos e da Cleide mantém o padrão de qualidade e a tradição de só aceitar dinheiro. Posso afirmar sem hesitar: o camarão, o peixe e o pirão do Biroska são simplesmente danados de bom!

Claro, há quem critique o fato de o Biroska não aceitar Pix ou cartões, mas isso faz parte da essência de um boteco raiz. Anote aí: os preços são R$ 155 para o camarão e R$ 165 para o peixe. As porções são fartas, ideais para quatro ou cinco pessoas compartilharem momentos de pura alegria. A tradição não falha. São, em média, 300 quilos de camarão por semana. Para as postas de peixe gigantes, Carlos utiliza pescados que chegam a 30 quilos. E o sabor? Continua impecável, como sempre.

Peça caldinho de camarão e de siri enquanto chega a sua hora de comer o camarão crocante. E agora tem até uma sala de espera… Então, você já sabe, sente e espere porque é bom demais. Os camarões (barba roxa) são fritos com casca e das cabeças dos crustáceos apenas são retiradas as antenas. O tempero é sal, com uma leve camada de farinha. Fica bem crocante e é impossível comer apenas um.

Biroska Brasil (@biroska_brasil)

Preço: camarão crocante com pirão e arroz (para 4 pessoas) – R$155,00/ Não aceita cartão e nem PIX

Funciona de quarta a domingo, das11h às 15h30

Rua Santos Dumont, 34 – Ponta Grossa/ Telefone: (82) 98727-7566