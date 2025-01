Câmera flagra homem tentando furtar moto de estacionamento no bairro Farol

Criminosos tentaram furtar uma motocicleta guardada na área de estacionamento de uma rede de farmácias, no bairro Farol, em Maceió, nessa quarta-feira (15). O caso foi registrado na Avenida Tomás Espíndola, via de grande movimentação de veículos e pessoas, o que não impediu ou intimidou os bandidos.

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram um dos autores da tentativa de furto chegando em um carro Chevrolet Cobalt de cor prata. Ele desce do banco do carona e vai direto mexer na motocicleta, aparentemente, tentando destravar o veículo com uma espécie de chave, sem sucesso.

Insatisfeito, o homem entra no carro e volta outras duas vezes depois de alguns segundos para tentar destravar a moto, mas novamente não consegue e desiste.

A segunda pessoa envolvida, que conduzia o veículo Chevrolet Cobalt e dava suporte ao homem que aparece no vídeo, não foi registrada pelas imagens. Assista ao vídeo:

Você os conhece?

Quem tiver informações sobre o paradeiro dos criminosos pode entrar em contato com o Disque Denúncia, no 181. A ligação é gratuita e o sigilo do denunciante é assegurado.