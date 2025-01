Card de luta do UFC 311 tem outra mudança tardia

O UFC 311 sofreu outra mudança com a mudança para uma luta preliminar apenas cinco dias antes da data marcada para o evento.

Sedriques Dumas não competirá mais no sábado por motivos não revelados. Em seu lugar está o campeão peso médio da LFA, Azamat Bekeov, que agora enfrentará Zachary Reese no UFC 311, no Intuit Dome, em Los Angeles.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram a notícia ao MMA Fighting nesta segunda-feira. ZacLikesMMA relatou pela primeira vez a mudança no Twitter.

Com um recorde geral de 18-3, Bekoev se junta ao elenco do UFC em uma sequência de seis vitórias consecutivas, incluindo três vitórias consecutivas em lutas pelo título. O russo de 29 anos compartilhou sua empolgação em receber a ligação para assinar com o UFC depois que seu empresário, Brian Butler, da Suckerpunch Entertainment, lhe deu a notícia.

Quanto a Reese, o veterano da Contender Series busca construir vitórias consecutivas depois de demolir Julian Marquez em apenas 20 segundos e depois marcar por decisão unânime sobre Jose Medina em agosto passado.

No geral, Reese ostenta um recorde de 2-1 no UFC, com sua única derrota vindo de um freak slam onde foi nocauteado por Cody Brundage em 2023.

O UFC 311 acontece na noite de sábado em Los Angeles, com Reese x Bekeov se juntando ao card preliminar, enquanto duas lutas pelo título são a atração principal do show, enquanto o rei dos leves Islam Makhachev defende seu cinturão contra Arman Tsarukyan na luta principal, enquanto Merab Dvalishvili enfrenta o invicto peso galo Umar Nurmagomedov no co-evento principal.

Mike Heck contribuiu para este relatório